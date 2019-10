Braian Gallo vive en la localidad de Cuartel V, en el partido de Moreno. Sin proponérselo, su imagen llegó a miles de personas a través de las redes sociales, luego de que un votante lo fotografiara durante las elecciones para burlarse de su vestimenta. Después de haber estado en boca de todos, el joven de 22 años rompió el silencio y se defendió de las críticas: "Hay gente que se viste de traje y corbata y son los más chorros de la Argentina. Nosotros somos humildes, laburamos todos los días".

"Mientras estaba en el colegio vinieron a mostrarme una captura de pantalla de cómo me habían escrachado. En ese momento no le di bola, pero cuando llegué a mi casa, tipo 10 de la noche, habían colapsado las redes con eso. Mucha gente me atacó y otra me defendió", contó Gallo, sobre la forma en la que se enteró de lo que se estaba hablando sobre él en el mundo digital.

Mientras los comicios se desarrollaban con normalidad en la escuela que le fue asignada, la foto de Braian, en la que aparece vestido con una gorra dada vuelta y una campera deportiva, era compartida rápidamente. Pero a diferencia de la gran cantidad de imágenes de electores y de autoridades de mesa que colmaron Internet durante las elecciones, la del joven se convirtió en el foco de expresiones discriminatorias.

"Si votás en Moreno, no lleves cosas de valor", "Votá porque te robo" y "votá y dejame el celu", fueron algunos de los mensajes que su familia descubrió durante la tarde en las redes sociales. Otros, en cambio, directamente convirtieron la foto en un meme y agregaron las frases sobre la imagen de Braian.

El joven está casado, es papá de un nene de cuatro años y con un grupo de conocidos formó una cooperativa que se dedica a hacer trabajos de limpieza en un arroyo de Moreno. En una entrevista con TN en la puerta de su casa, Braian contó que gana 12 mil pesos y que se las rebusca "para llegar a fin de mes". Además, dijo que por la tarde, cuando vuelve del trabajo, colabora en un merendero de la zona.

"Es la primera vez que me pasa algo así. El chabón que publicó eso ahora se debe querer matar, pero ya es tarde. No sé si se quiso hacer famoso o qué, pero se equivocó feo. Ahora otras personas deberían pensar antes de hacer algo así", sostuvo el joven que estuvo a cargo de la mesa 690 de Moreno, pidiendo prudencia por parte de la sociedad.

El presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, usó su cuenta de Twitter para referirse al tema y bancó al joven. "El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Braian", escribió el líder del Frente de Todos.

"Hay muchos que se sumaron a bancarme. Quiero agradecerles por su ayuda", reflexionó Gallo. Y pidió hacer una aclaración: "En algunos lugares dijeron que fui a fiscalizar por unos pesos. Tengo la carta que me llegó en la que me decían que tenía que ser autoridad de mesa. Fui y cumplí con mi responsabilidad".

El joven contó que iniciará "acciones legales por daños y prejuicios", a través de un abogado que le puso a disposición la intendenta electa de Moreno, Mariel Fernández, según él mismo detalló.