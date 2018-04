La semana pasada Belén, de 18 años, denunció que fue secuestrada, golpeada, estrangulada, violada y abandonada en un descampado por un grupo de hombres en Salta. Siete días después de esa horrible experiencia, la joven escribió un posteo en Facebook desde su casa en el que agradeció a todas las personas que la apoyaron.

"AGRADECIDA a todos !! Ya estoy en casa. Fuerte y recuperandome rapidisimo con la ayuda de todos ustedes que me dieron fuerzas y no me dejaron caer y hoy estoy viva y sigo de pie por mi familia y por toda la gente que jamas me abandono. Por esa gente sin conocerme me brindo su ayuda. Mi salta querida mi barrio S.A3 mi pueblo Aguas calientes mi colegio bachi20 mis amigas mis amigos mis compañeros. GRACIAS A TODOS !!porque sino hubiese sido por sus oraciones y su apoyo su preocupacion hoy yo no me hubiera recuperado rapido y estar hoy en mi casa en mi cama en mi mesa sentada compartiendo y sonriendo con mi familia (sic)", escribió.

"Sí es una situación fea lo que estoy pasando podrán sanar mis golpes pero esta bronca e impotencia nadie me la saca. Ya con el tiempo sé que se me va a pasar y ayuda psicológica", manifestó. Belén afirmó que a ella la quisieron callar pero que hoy "estoy más viva y fuerte".

"Dios me dio otra oportunidad, dios tiene un propósito conmigo. Me puso una prueba y la estoy pasando . La verdad que estoy recuperándome de 10", expresó a la par que aseguró que "esta sonrisa contagiosa que tengo nadie me la va apagar". "Hoy soy fuerte y estoy viva gracias a ustedes", agregó. Y concluyó: "Hoy voy hablar por todas a las que callaron, #NiUnaMenos".