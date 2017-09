Casi un mes después de la muerte de Lara, la adolescente de 15 años que se quitó la vida en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata, Julissa, la madre, habló por primera vez y relató cómo era su relación con su hija y lo que la llevó a suicidarse.

"Creo que siempre la vi como a una chica más pequeña. Me costó ver que ella tenía su propio mundo privado. Me costó tanto que, evidentemente, tenía un mundo privado bastante preocupante y yo no estuve al tanto. Esa autocrítica me va a perseguir durante toda la vida", dijo Julissa en diálogo con Infobae.

La madre reveló que los problemas comenzaron cuando se separó de su pareja, con quien había estado diez años, y con el cambio de colegio. Lara había ido desde jardín de infantes hasta segundo año de la secundaria a la Escuela Italiana, una institución bilingüe de enorme prestigio en la ciudad, y de un día para el otro fue expulsada de la institución.

Según relató Julissa a Infobae, el cambio de colegio fue un golpe muy duro para la joven, que luego de pasar por el Colegio Albores, comenzó a estudiar en el Colegio Nacional de La Plata, el mismo colegio del que había egresado su madre. "Lara no quería ir al Nacional y siempre me lo dejó en claro. La primera semana, me dijo. 'Mamá, esto es una selva. Acá hay un bullying terrible, son todos unos forros. No se respetan entre los compañeros ni a los profesores. No es algo contra mí, pero en general se vive algo terrible", cuenta.

"En su última etapa había entrado en una fase de dibujos llamativamente oscuros. Ahora me cierra que tenía que ver con su estado de ánimo. En ese momento pensé que le gustaba el animé y el metal. Y la estética de eso es así. Me parecía normal en ese sentido. Pero en su expresión empezó a aparecer el caos. Las expresiones de los personajes. Todo con otra impronta. Frases aleatorias, misteriosas, inconexas", agrega.

Lara se disparó en la cabeza frente a sus compañeros de clase del Colegio Nacional de La Plata el viernes 4 de agosto y tres días después, falleció en el Hospital San Martín por un paro cardiorrespiratorio después de las fallas multiorgánicas por el coma profundo que le había originado el disparo.

La adolescente había planeado la escena dos días antes de ejecutarla y la había anunciado su suicidio en una red social. "El jueves voy a suicidarme en la escuela y lo voy a transmitir por directo", publicó en Voxex, la red en la que se hacen posteos anónimos.

Julissa remarcó la relación que tienen hoy en día los jóvenes con internet y cree que el tiempo que llevaba su hija frente a la computadora la llevó a cambiar mucho su forma de ser. "Me empezó a desafiar con temas que nunca antes había tocado. Un día llegó a cuestionar la existencia del Holocausto y hasta criticó las bases del movimiento Ni Una Menos. Empezaba a sacar cosas de internet, se notaba que eran discursos empaquetados, muy armados, que se repetían", sostuvo.

"Las redes sociales y los jóvenes representan un nexo que los adultos todavía no pudimos interpretar. Seguimos muy alejados y tenemos que empezar a hacernos cargo, a vincularnos con lo que realmente pasa en internet. No estamos dándonos cuenta de lo peligroso, de lo grande, de lo influyente que es eso para los pibes. Ella quería tener su vida privada. Hoy me siento totalmente responsable de no haber visto lo que consumía en las redes", se lamenta.