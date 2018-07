La mamá de Pity Álvarez, Cristina, dio a conocer detalles íntimos de lo que ocurrió en las últimas horas con su hijo luego de asesinara a Cristian Díaz, quien se encontraba en Villa Lugano para visitar a su hija de 15 años.

"Estamos todos destruidos. Él no tiene herramientas para pasar por este presente", expresó la mujer que lo trajo al mundo. A su vez, confesó que luego de cometer el crimen él artista se comunicó con ella, a través del celular de otra persona, por un audio de Whatsapp pero no lo pudo mostrar en vivo porque su abogado no se lo permitió ya que podría ser una prueba para la causa en curso.

Para Cristina su h ijo era feliz con la música pero últimamente no lo llenaba. "A los 15, 16 años, el empezó a fumar marihuana. Para mí era una bomba porque antes era más que ahora, hoy está más naturalizado. En ese momento me di cuenta que él estaba en esta cuestión. Siento culpa y vergüenza por las cosas que hizo".

"No tenemos en este país un lugar para contener a una persona así. Cada intervención que sufría era para que se rebelara más contra el sistema. Él se daba cuenta que estaba siendo manipulado porque no hay forma de contener a estos chicos. Cuando están un poquito más tranquilos vuelven a la calle y se ponen peor", compartió la madre del rockero.

Según informó Cristina, es complicado determinar en qué momento de la vida "Pity" comenzó a estar peor pero ella se dio cuenta de que su hijo estaba viviendo una situación complicada cuando notó su dejadez personal.