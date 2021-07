La baja del 63 por ciento de los contagios de coronavirus en las últimas ocho semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) activó ayer un anuncio del gobernador Axel Kicillof con una batería de flexibilizaciones en la provincia de Buenos Aires. Pero esta nueva etapa, en la que también se abrió la inscripción para vacunar a menores de entre 13 y 17 años, hay una medida que implicará un nuevo cepo en la vida cotidiana de los bonaerenses: se implementará un "pase sanitario" para ingresar a bares y restaurantes; ese pase incluye la obligatoriedad de estar vacunado.

Es decir, el que no esté vacunado, aunque sea con la primera dosis, no podrá ingresar a los locales gastronómicos ni bares.

El Gobierno de San Juan también está analizando implementar un pase sanitario pero aquí el no estar vacunado no implicaría una prohibición para ninguna actividad. Se trata de un "pase sanitario", o certificado; que se podría llevar en el celular, donde se registre la data de vacunación de cada persona, y ante su exhibición permitirá una mayor circulación y movilidad aunque no será obligatorio ni restrictivo, por ejemplo para asistir a conciertos, restaurantes, cines o eventos deportivos en lugares cerrados.

Pero el que implementó Kicillof es restrictivo y apunta a "convencer" a los cerca de 2 millones de bonaerenses que se resisten a vacunarse.

El anuncio de Kicillof vinculado a la implementación de un pase sanitario para aquellos que hayan recibido la primera dosis contra el covid, entrará en vigencia a partir del próximo lunes y será la llave para ampliar los cupos en espacios cerrados, que incluyen actividades "de alto riesgo como gastronomía, gimnasios, o shoppings".

"Estamos ampliando esos aforos, permitiendo un adicional pero para personas vacunadas y que hayan pasado 21 días de la primera dosis, porque antes no se generan los anticuerpos necesarios para estar protegidos", detalló el gobernador. Dijo que se amplían en los municipios de fase 2 pasan del 0% al 30% habilitado; en fase 3, de 30% a 50%; mientras que en fase 4 se extendió hasta el 70%.

Kicillof, anunció ayer que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "pasa a fase 4", a partir de haberse registrado un descenso sostenido y consecutivo de casos de coronavirus en las últimas ocho semanas, y anticipó que desde el lunes próximo se ampliarán los aforos para habilitar la permanencia de un "adicional" de personas vacunadas con una dosis en determinados establecimientos.

"A partir del lunes próximo, en cada una de las fases, y sobre todo en las actividades de establecimientos gastronómicos, gimnasios, clubes, centros comerciales o shopping, se ampliarán los aforos para los vacunados, se permitirá un adicional en el aforo exclusivamente para personas vacunadas con una dosis, siempre que haya transcurrido 21 días de recibida la vacuna", adelantó Kicillof.

Detalló que quienes concurran a estos establecimiento deberán exhibir el certificado de vacunación; o la constancia en las aplicaciones Vacunate y Mi Argentina.

El mandatario felicitó a los bonaerenses por los "esfuerzos" en las medidas de cuidado, que lograron la reducción de los contagios en el distrito. Sostuvo que la ampliación de aforos es un "reconocimiento" a aquellos que optaron por la inmunización, tanto en lo "individual" como en lo "colectivo". "Aquí tuvimos una campaña antivacunas que fue lapidariamente derrotada", resaltó el mandatario.

Abrió inscripción para vacunar a menores

Durante la conferencia de prensa, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo otro anuncio de alto impacto: notificó que la provincia de Buenos Aires abrió la inscripción para vacunar a chicos y chicas de entre 13 y 17 años con comorbilidades, aunque en Argentina todavía no hay una vacuna aprobada para aplicar a este grupo etario.

El anuncio llegó luego de la donación de dosis de Moderna que hizo EEUU. Se estima que esa vacuna estará aprobada para niños y adolescentes en breve. Además, el gobernador espera que esté autorizada para uso pediátrico la vacuna china Sinopharm que está llegando con fuertes cantidades al país.

Si bien la mortalidad entre los más chicos es baja, en comparación con adultos, en el caso de quienes tienen factores de riesgo es muy alta y para ellos las opciones de vacunación son más escasas.

"Estamos abriendo la inscripción a Vacunate Buenos Aires. Esto se puede hacer a través de la pagina web o a través de la aplicación del teléfono. Estamos preparándonos como para poder diseñar, como hemos hecho siempre, la logística de la vacunación cuando contemos ya con la aprobación de estas vacunas", explicó Kicillof.



Virus de los monos

Un veterinario de Beijing, de 53 años, se convirtió en el primer paciente fallecido en China por la llamada "viruela de los monos". El hombre, cuya identidad no se dio a conocer, había sufrido los primeros síntomas de náuseas y vómitos un mes después de diseccionar los esqueletos de dos monos, a principios de marzo.