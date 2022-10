Una estudiante argentina de 24 años fue encontrada asesinada junto a un compañero de nacionalidad chilena en un departamento incendiado en la ciudad de Kansas, estado de Misuri, en los Estados Unidos, informaron hoy fuentes policiales y medios locales.



Las víctimas fueron identificadas por la Policía como Camila Behrensen (24) y Pablo Guzmán Palma (25), quienes integraban la Clase de Investigadores Predoctorales 2020 en la Escuela de Graduados del Instituto Stowers de Investigación Médica.



Según el portal de noticias de KSHB y la cuenta de Twitter de Kansas City Police Department (KCPD), ambos estudiantes fueron encontrados asesinados el sábado pasado, en un departamento incendiado, ubicado en Oak Street 4100, en un complejo del barrio Midtown.



Personal policial y de bomberos se trasladó hasta el lugar tras recibir una alerta de incendio y al sofocar el fuego hallaron los dos cadáveres, que a simple vista presentaban "traumatismos".



A su vez, los investigadores de Homicidios de KCPD solicitaron públicamente a los vecinos de la zona que aporten imágenes de cámaras de seguridad en procura de obtener datos sobre lo ocurrido y ofrecieron una recompensa de 25 mil dólares para quienes aporten datos que permitan detener a los responsables.



Durante el incendio, los bomberos tuvieron que ingresar al departamento de un vecino del edificio, Raúl Gonzales, para despertarlo y avisarle del siniestro.



"Fue muy loco. Nunca estuve tan cerca de un evento de estas características. Es una situación triste en todo sentido. Espero que sus familias reciban alguna respuesta", expresó Gonzales en diálogo con el canal de televisión local KMBC 9.



En ese sentido, el hombre describió al barrio Midtown como un lugar "residencial" y "muy tranquilo", donde no es frecuente un hecho de estas características.



"Nunca había escuchado una explosión de esta magnitud en este barrio. Como mucho, un tiroteo lejano", declaró Gonzales.



De acuerdo con las fuentes citadas por KSHB, Behrensen era oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recibió su Licenciatura en Biotecnología en 2020 de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).



La joven de 24 años era la hija mayor de Ernesto Behrensen, periodista y ex director de la extinta agencia Diarios y Noticias (DyN), quien esta tarde se trasladaba en un vuelo desde Ezeiza a los Estados Unidos, según indicaron allegados al padre de la víctima, quien actualmente se desempeña como asesor de comunicación del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.



Según un comunicado del Instituto Stowers, la joven buscaba obtener su título de posdoctorado y lideraba un grupo de investigación, así como su propio laboratorio.



Sus compañeros de clase y profesores la describieron como una "joven brillante con un intelecto vibrante que se preocupaba profundamente por su trabajo y sus compañeros de clase".



"Estamos devastados por la trágica muerte de dos de nuestros investigadores predoctorales. Estos investigadores fueron miembros de nuestra clase 2020 y miembros vibrantes de nuestra comunidad del Instituto Stowers. Nuestras más profundas condolencias están con sus familias en este momento difícil", indicó dicha casa de estudios en su comunicado.



Por otro lado, el instituto brindó una pequeña biografía de la joven en su sitio web, donde resaltaron que Isaac Asimov era su "autor favorito" y que su hobby era "correr carreras de media distancia", destacándose en las competiciones de 800 y 1500 metros.



"En el futuro, espera continuar su investigación sobre el metabolismo. Está particularmente interesada en estudiar el papel del metabolismo en el desarrollo a medida que avanza hacia su postdoctorado y, más tarde, liderar un grupo de investigación en su propio laboratorio", habían destacado desde el centro educativo.



En tanto, se pudo determinar que la última actividad en las redes de Guzmán Palma se produjo horas antes del hallazgo del hecho, cuando publicó un tweet en el que comentaba que estaba pasando una "noche tranquila", mientras leía la novela "Will and testament" del escritor noruego Vigdis Hjorth,



"Noche tranquila leyendo una deprimente novela noruega sobre dinámicas familiares tóxicas y opresivas", escribió el joven chileno a las 0.31 del sábado.



Por último, de acuerdo al diario The Kansas City Star, con el doble crimen de la joven argentina y su compañero chileno los homicidios en esa ciudad alcanzaron la cifra de 126 hechos en lo que va del año.



En 2021 los homicidios llegaron a un total de 157, siendo el segundo registro más alto en la historia de Kansas City.