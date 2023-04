Una mujer de 27 años fue asesinada a golpes y su cadáver fue hallado en una plantación de kiwis del paraje Santa Irene, en las afueras de la ciudad bonaerense de Miramar, tras lo cual fue detenido como principal sospechoso del femicidio su novio, quien denunció la aparición del cuerpo, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



La víctima, identificada por los voceros como Rosario Domínguez (27), presentaba lesiones en la cabeza, mandíbula, rostro y en el tórax, y el cadáver se encontrada en medio de la plantación de kiwis en ese paraje del partido bonaerense de General Alvarado.



En tanto, el detenido es Jacinto Ríos (38), pareja de la víctima, quien dio aviso al 911 sobre el hallazgo del cuerpo de su mujer.



La causa quedó a cargo de la fiscal Ana María Caro, quien dispuso el arresto del hombre como principal sospechoso, mientras aguarda los resultados de la autopsia y realización de otras diligencias tendientes a esclarecer el hecho.



"La aprehensión de Ríos la ordené luego de que se detectaron algunas contradicciones, ciertas inconsistencias en sus dichos ante la policía", aseguró a Télam la fiscal Caro, quien anticipó en que las próximas horas le tomará declaración indagatoria.



La funcionaria del Ministerio Público Fiscal explicó que el hombre fue revisado por los médicos forenses en el Hospital Municipal Marino Cassano, de esa ciudad balnearia, y "presentaba heridas en su espalda compatibles con una maniobra defensiva, que posiblemente sean de la víctima".



Por eso, los peritos quieren establecer si debajo de las uñas de la víctima hay rastros de piel que puedan ser analizados y el patrón genético coincida con el ADN del detenido Ríos, indico una fuente cercana a la investigación.



Para la fiscal, también es clave poder determinar "la hora de la muerte de la víctima para poder agotar pruebas".



"Estamos tomando testimoniales que nos permitirán saber con mayor certeza qué es lo que sucedió en la jornada de ayer", preciso la fiscal Caro, quien agregó que, en principio no se registraron denuncias previas por violencia de género por parte de la víctima.



"Es lamentable que no haya habido denuncias previas ante la justicia o en alguna sede policial, porque se podría haber evitado", indicó.



El femicidio se conoció ayer a la tarde, cuando Ríos llamó a 911 y pidió que la policía acudiera a la quinta ubicada en la zona de Santa Irene, a la vera de la ruta 77, a unos 5 kilómetros del centro de Miramar porque había encontrado el cuerpo de su mujer.



Minutos antes de llamar al 911, Ríos se había comunicado en el mediodía con familiares de Domínguez para decirles que no la encontraba y preguntar si estaba con alguno de ellos.



Dicha actitud sorprendió a los familiares que temieron lo peor ya que en varias oportunidades ella había padecido ciertos hechos de violencia por parte de Ríos.



Tanto el detenido como Domínguez trabajaban y vivían en una de las instalaciones de la plantación de kiwis junto a los tres hijos de la mujer.



El cuerpo de la víctima estaba en un sector de la plantación alejado de donde residían y, de acuerdo a los primeros peritajes, el crimen fue cometido en el mismo lugar del hallazgo, agregaron las fuentes



Ríos quien esta alojado momentáneamente en la Unidad Carcelaria 44 de Batán esta previsto que en las próximas horas sea trasladado a los Tribunales de Mar del Plata para que de su versión del hecho, caratulado como "homicidio agravado por violencia de género (femicidio)".



De la investigación se desprende que la última vez que fue vista Domínguez fue el lunes pasado.