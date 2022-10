El cuerpo de un hombre de la comunidad Toba que estaba desaparecido desde el pasado jueves fue hallado con un destornillador clavado en un ojo, en un descampado de la localidad bonaerense de Moreno, y se investiga si se trató de un crimen Umbanda, informaron hoy fuentes judiciales.



El hallazgo, que fue dado a conocer hoy, se produjo el pasado domingo y la víctima fue identificada como Iván Jonathan Jorge (29), quien vivía junto a su familia en la localidad de Derqui, partido de Pilar.



Según las fuentes, Jorge había sido visto con vida por última vez el jueves pasado, cuando salió de su domicilio para ir a lo de un amigo en José C. Paz, pero no lo encontró y cambió su rumbo para dirigirse hacia su trabajo, en una empresa que tercerizaba sus servicios a una planta de agua.



Al no regresar a su casa, la familia del hombre denunció su desaparición el sábado por la mañana en la comisaría de Derqui, cuyos efectivos comenzaron a trabajar en la búsqueda.



Los pesquisas establecieron que Jorge era consumidor de estupefacientes y reconstruyeron sus últimos movimientos.



Finalmente, su cuerpo fue hallado el domingo en un descampado de las calles Derqui y Saavedra Lamas, de Cuartel V, de Moreno, añadieron los voceros.



A simple vista, el cadáver no tenía golpes ni heridas de arma de fuego, pero sí un destornillador clavado en el ojo izquierdo.



En tanto, se aguarda para las próximas horas los resultados de la autopsia para determinar la causa y data de muerte.



Por su parte, Maximiliano, el padre de la víctima, dijo esta tarde a la prensa que el cadáver presentaba "marcas en el pecho" y asoció el hecho a un "ritual Umbanda".



"Para mí que hicieron como una ofrenda, sacrificio porque yo veía el cuerpo de él todo rallado y marcado. No sé qué era, pero está todo marcado el cuerpo, el pecho, todo...", explicó a Crónica TV.



A su vez, declaró que "está seguro" que mataron a su hijo, y contó que Jorge "no tomaba alcohol", pero que solía tener alucinaciones con "demonios"



"Yo sé que le mataron...porque él no toma, pero decía que veía a demonios que lo seguían", agregó Maximiliano.



Por su parte, el tío de la víctima, Miguel, quien dijo a Télam que Jorge era "una excelente persona" y un "pibe muy buenito".



"Era un pibe de la casa, que no salía del barrio. No era un chico de andar por todos lados. Iba a la casa de sus amigos y volvía a su casa. Una excelente persona, un pibe muy buenito", describió Miguel.



El hecho es investigado por el fiscal Federico Soñora, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Moreno-General Rodríguez, quien por el momento caratuló el expediente como "averiguación de causales de muerte".

TÉLAM