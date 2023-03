Restos fósiles de un gliptodonte de entre 20.000 y 30.000 años de antigüedad fueron hallados ayer durante una excavación sobre un sector de Plaza España de Mar del Plata, donde funcionaran unas cocheras subterráneas, hecho que no sorprendió a los paleontólogos, quienes consideran que en esta zona de la ciudad balnearia es un "yacimiento natural".



El paleontólogo del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, Matías Taglioretti en contacto con la prensa manifestó "se trata de restos de un gliptodonte adulto de unas 2 toneladas, que fue hallado cuando el maquinista realizaba tareas de excavación de tierra y con la pala tocó algo duro, y al ver que podría tratarse de restos fósiles nos avisó rápidamente".



"El nuevo hallazgo paleontológico está a tan solo 50 metros de donde nosotros diariamente trabajamos", dijo el paleontólogo del Museo Municipal de Ciencias Naturales, emplazado en una sector de la Plaza España.



Taglioretti explicó que que "son restos de un armadillo terrestre gigante, que conocemos con el nombre de gliptodonte, perteneciente a la subfamilia Glyptodontinae, en este caso tiene un tamaño cercano a los dos metros de largo por 1.60 metros de alto".



Al mismo tiempo indicó que "la próxima semana profundizaremos con la búsqueda en procura de dar con más piezas del esqueleto, que apareció por debajo de los dos metros de la superficie actual" en el sector de la plaza delimitado por Catamarca, Maipú y la costa".



También aclaró que "las obras del estacionamiento "no se frenan", sino que los operarios de la construcción continuarán por otro sector de lo que se convertirán en una playa de estacionamiento subterránea.



Los especialistas no descartaron que en los próximos días aparezcan más restos fósiles, en tanto los operarios continúen con las excavaciones en la Plaza España.



Taglioretti y el personal especializado reportaron que por el momento "se dio con el caparazón, restos de huesos de una pata, algún diente. Las tareas que se llevan a cabo son la separación de sedimento con la estructura del fósil para poder extraerlo del lugar".



Antes de que comiencen las tareas de excavación se instruyó a los operarios que podrían toparse con algún resto fósil, y cómo debían trabajar para preservar cualquier hallazgo, dijo el paleontólogo quien por un lado se sorprendió que apareciera tan cerca de su lugar de trabajo pero no tanto porque sostuvo es "un yacimiento natural" la ciudad como la zona.



De hecho, en base a esos estudios técnicos se determinó que en Mar del Plata hay sedimentos que no aparecen en otras partes de América del Sur y que son muy fosilíferos, se precisó.



"La zona es muy fosilífera por la gran cantidad de animales que en la prehistoria vivían en estas tierras, y por el tipo de sedimentos de la región", concluyó Taglioretti.