Otra medida de fuerza sorpresiva de cinco gremios de aeronavegantes que dejó varados a 30 mil pasajeros de Aerolíneas Argentinas con más de 258 vuelos cancelados, parece ser la gota que derramó al vaso para Mauricio Macri: Enojado y harto por las medidas de protestas, el Presidente amenazó con no darle más subsidios a la aerolínea estatal para que funcione.



"Desde que Aerolíneas se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las demás líneas que funcionan acá y la mayoría de las líneas aéreas que funcionan en el mundo no requieren que los ciudadanos de esos países pongan plata todos los meses", señaló Macri durante el acto de inauguración de un hotel en Pilar.



Y luego agregó que "no es justo" que los fondos del Estado se utilicen para que una minoría utilice los servicios de la compañía. "Todos los meses hay nuevos argentinos que vuelan por primera vez, peor sigue siendo menos del 4 o 5 por ciento del total de la población. No es justo que el 95 por ciento de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione", señaló.



Macri sostuvo que el mes pasado "tuvo que girar más de mil millones de pesos a Aerolíneas para pagar sus salarios" y añadió que esa cifra "son dos metrobuses, que es un medio de transporte que usa la mayoría de los argentinos". De todos modos, también tuvo que reconocer que el aumento de los fondos a la línea aérea es producto de la devaluación y la suba del petróleo.



Finalmente, les pidió a los gremios aeronáuticos que "se sienten con Aerolíneas y trabajemos juntos para que lo antes posible, meses, algún año más, pueda volar sin pedirle plata al Estado, sin pedirle plata al resto de los argentinos para poder funcionar, algo que logran la enorme mayoría de las líneas del mundo, y las que operan acá".



Los dichos del Presidente se dieron al mismo tiempo que Ezeiza y Aeroparque estaban abarrotados de pasajeros que esperaban información sobre sus vuelos, cancelados o demorados por las asambleas (una forma de paro encubierta) que llevaban a cabo los gremios APLA, UALA, APA, APTA y UPSA (el otro gremio AAA hizo el viernes una protesta similar). La situación se repetía en los aeropuertos de todo el país, aunque sólo afectaba a Aerolíneas y Austral. Las distintas asambleas comenzaron a las 7 de la mañana y después de 10 horas de paralización se levantó la protesta en reclamo de mejoras salariales. Anoche se retomaron los vuelos a las 20.15.



Los sindicatos que responden al grupo de gremios duros nucleados en el movimiento sindical que encabeza el camionero, Hugo Moyano, y con vínculos con La Cámpora, reclaman que la compañía les pague una cláusula gatillo de ajuste por inflación. Si aplica este reclamo en el pago de los sueldos de octubre (correspondiente a septiembre, implicaría un adicional del 8%) que acordaron en la discusión paritaria del año pasado, pero la compañía sostiene que ese acuerdo se venció y por lo tanto no corresponde el pago de la actualización.



"Hoy el salario promedio de un trabajador de Aerolíneas supera los 80.000 pesos por mes", dijeron voceros de la empresa. La cifra es un promedio, desde ya: es alta para los maleteros con remuneraciones mucho más bajas, y a la vez, es muy inferior a lo que cobran muchos de los pilotos.



Hasta el momento, el Gobierno giró a la empresa el equivalente a 185 millones de dólares en subsidios y, según voceros de la compañía, es probable que antes de que termine el año la cifra total de subsidios se ubique cerca de los U$S 200 millones o $7.000 millones.

El cuadro salarial de aeronavegantes

Un jefe de unidad de Aerolíneas cobra un promedio de $186.000 mensuales y desde el 2015 tuvo un incremento salarial del 136%. Algo similar ocurre con un trabajador de tráfico de rampa que cobra $104.000 por mes y aumentó desde el 2015 un 149% su sueldo. Un mecánico de mantenimiento recibe un promedio salarial de $169.000 y creció en su ingreso en un 155%. La inflación en ese período, tomando datos del IPC Congreso y del Indec, fue del 150%. A la vez, los pilotos también vieron incrementar sus salarios sustancialmente en los últimos años. Asi, un piloto comandante A 330/340 recibe por mes $401.000 y aumentó su salario desde 2015 en un 121%. En tanto un copiloto B-737 recibe $82.000 por mes y tuvo un aumento del 165% desde septiembre del 2015. La tripulación de cabina de Aerolíneas Argentinas cobra entre 70.000 y 184.000 pesos mensuales de acuerdo al rango.