Desde el 1 de octubre y hasta el domingo 15 de este mes está abierta la posibilidad de pedir revisión para aquellos beneficiarios de las Becas Progresar que no han podido acreditar su condición de alumno para el segundo cuatrimestre 2023, o bien aquéllos que se inscribieron en el segundo llamado (julio/agosto) y que no hayan sido adjudicados por motivos académicos, como así también la posibilidad de reclamar para aquellos que figuran como "NO ALUMNO".

En el caso de Progresar Obligatorio, hay que presentar tres certificaciones de estudios anuales: en marzo/abril, en junio/julio y en diciembre, esta última es la que certifica la regularidad.

La no presentación de estos tres certificados puede derivar en la cancelación de la beca.

Una vez presentadas las tres certificaciones, habilita a cobrar el 20% retenido durante todo el año escolar.

Para el caso de Progresar Superior, se debe presentar una certificación al inicio del año y otra en el mes de agosto (al inicio y finalización del cuatrimestre). Los estudiantes en este caso deben acreditar haber aprobado al menos dos materias.

También en el período del 1 al 15 de octubre podrán presentar la revisión aquéllos que figuren como "NO ALUMNO". Se les solicitará que vuelvan a completar la información académica en la página de Progresar, con su usuario y contraseña.

Por la Dra. Laura Kalerguiz, periodista en Telefe Noticias y abogada previsionalista - Matrícula CPACF T 70 F 987