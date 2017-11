De Rivadavia. Aunque actualmente vive en la ciudad turística de Mar del Plata, Ricardo Alfaro es oriundo de Rivadavia. Tiene 37 años y está a cargo de la cocina del submarino.

Para los sanjuaninos no pasó desapercibida la situación del submarino, ya que dos tripulantes son de la provincia.



Familiares de Cayetano Vargas Cáceres, de 45 años, indicaron que ese sujeto es tripulante del submarino desaparecido. Vargas Cáceres es del departamento Angaco, pero hace muchos años que vive en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Está casado con Karina y tiene 2 hijos varones.



En tanto, Andrea Mereles confirmó que su esposo, Ricardo Gabriel Alfaro (de 37 años), es uno de los tripulantes. La mujer dijo que todavía no se sabe nada de lo ocurrido.

De Angaco. Cayetano Vargas Cáceres es otro de los sanjuaninos desaparecidos en el submarino. Es del departamento Angaco, pero hace muchos años que vive en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.





La joven confirmó que si bien viven actualmente en Mar del Plata, Ricardo es oriundo de Rivadavia, donde actualmente viven su madre, padres y hermana. "Hace 4 años que está embarcado en el (submarino) ARA San Juan. Este es su último año. La última vez que hablamos fue el miércoles de la semana pasada. Nunca pensé que iba a pasar algo así, antes no había tenido problemas", señaló Andrea.

La nave estaba a 430 kilómetros de la costa, al sur de la Península de Valdés.

Ricardo se desempeña como Suboficial Segundo y está a cargo de la cocina del submarino. "Es la primera vez que nos pasa algo así. Estoy como que no entiendo lo que está pasando. Pasan las horas y no aparece", expresó su esposa. Con ella está casado hace ocho años y tienen un hijo de siete que lo extraña y pide por él.



"Mi hijo cuenta los días para que vuelva su papá. Me decía: mamá faltan 20 días y yo le decía que no, que ya faltaban 15 para que regresara", contó la mujer que mostró su pesar por esta incertidumbre que se va acrecentando con el correr de las horas.



El jueves pasado "me llamaron para decirme que habían tenido un problema con una comunicación y hoy (por ayer) me despierto con otra noticia. Realmente está desaparecido y es lo que no entiendo", agregó.



"Familia los extraño". Fueron las últimas palabras que Alfaro escribió en su cuenta de Facebook el pasado el 7 de noviembre antes de comenzar el viaje de Ushuaia a Mar del Plata en el submarino. Comenzó el recorrido de manera normal pero el pasado 15 de noviembre se perdió todo contacto con la Armada Argentina.