Según informó La Capital, personas que no pudieron ser identificadas dejaron una piedra envuelta con un cartón en el que se leía: "No nos olvidamos que tienen que pagar, no nos paran los ratis, hay bala".

Fuentes oficiales indicaron que el mensaje fue hallado el domingo cerca de las 14, por un vigilador privado del predio cuando realizó su primera ronda de rutina por el lugar y, según trascendió, estaba escrito en un cartón de color blanco que cubría una piedra que alguien dejó apoyada sobre la reja del portón Nº 2 de ingreso que hacia la calle Champagnat, frente al Laguito.

Tras producirse el hallazgo, el hecho fue comunicado primero a las autoridades del Jardín de los Niños y posteriormente a la Policía y la Fiscalía de Flagrancia en turno, desde donde se ordenaron medidas como el relevamiento de cámaras de video vigilancia que hubiera en el parque y el secuestro de la nota, además de la realización de una inspección ocular del lugar y relevamiento de posibles testigos.

En tanto, según indicó Rosario 3, trascendió que la nota sería una especie de recordatorio de la exigencia de un pago de 100 mil pesos que apareció en otra amenaza, que fue hallada el viernes pasado.

Los mensajes intimidatorios tuvieron hace poco más de una semana atrás como blanco a escuelas, entre ellas las escuelas "Rosa Ziperovich", de Alberti Sabin al 1100, y la "José Mármol", de Larrea al 300 bis. También hubo un incidente ante la "José Ortolani" de Génova y Cullen.