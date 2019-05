Hebe de Bonafini, una de las dirigentes más cercanas al kirchnerismo, se mostró conforme con la fórmula presidencial anunciada por ese espacio y tuvo palabras elogiosas hacia Alberto Fernández.

"Me parece que él va a ser como Néstor, que era uno más de nosotros. Yo me siento como la madre de Néstor y de Cristina, y me parece que con él me va a pasar lo mismo", consideró la presidenta de Madres de Plaza de Mayo.

Y en esa línea, opinó: "Alberto estuvo con Néstor muchos años, así que algo aprendió. Creo que hay que confiar en Cristina y en que no se equivocó eligiendo. Alberto es un gran negociador, conoce mucho", agregó.

Bonafini era una de las pocas referentes K que consideraban desde hace un buen tiempo que Cristina Kirchner no debía exponerse en una candidatura presidencial y abogaba por una posición de menos desgaste para la actual senadora. Al respecto, Bonafini recordó que en sus habituales discursos de los jueves en la Plaza de Mayo venía diciendo "que ella tenía que estar en un lugar más preservado".

En diálogo con Radio Caput, Bonafini dijo que la ex mandataria "es una estadista y sabe lo que hace y confío en eso, por lo tanto confío en Alberto Fernández".

En cuanto a un hipotético triunfo de la fórmula Fernández-Fernández, la titular de Madres afirmó que lo más grave que enfrentarán "es la deuda, que trae millones de niños que no comen, millones de personas que no trabajan y miles que viven en la calle".

"Más que traje, Alberto va a tener que estar en camisa o chomba, para estar al lado de los trabajadores, de quienes menos tienen", concluyó.