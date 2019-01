Hebe de Bonafini dedicó a "Nicolás Maduro y a los venezolanos" la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. "Se lo dedicamos a ese pueblo que supo votar pese a todo y contra todo", inició su discurso la dirigente.

Para Bonafini, las denuncias de falta de transparencia en las elecciones venezolanas son "un invento" y brindó su respaldo al mandatario chavista, que inició su segundo mandato en medio del repudio de los países de la región.

"Maduro ganó porque lo votó el pueblo, es democracia pura. Fue votado por un pueblo que sabe votar, un pueblo que no se equivocó", sostuvo.

En esa línea, cuestionó a sectores de la izquierda por la difusión de un documento crítico de Maduro. "Me da vergüenza ese documento infame , me da vergüenza que digan que son de izquierda, yo no quiero ser de esa izquierda", lanzó.





Por otro lado, Bonafini hizo referencia a las críticas que recibió por parte de los ruralistas, luego de convocar a "quemar los campos de los productores sojeros" debido al supuesto uso de glifosato en los cultivos.

"Los ruralistas se ocuparon de mí, me están haciendo un juicio. ¿Por qué no me regalan unas cuantas vacas para darle de comer a los chicos?", afirmó al respecto.

Y cerró: "Los ruralistas están espantados, tienen miedo de que la gente nos haga caso. A ellos no le interesa ni el cáncer de la gente ni la muerte de niños o animales, solo ganar y vender".