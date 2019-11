Hebe de Bonafini hablando en la puerta de la Fundación de las Madres

La dirigente aseguró, además, que está "contenta" con Alberto Fernández, "pero no con lo que está pasando en los medios, porque no está claro, tenemos que volver a poner gente nuestra". "No podemos seguir teniendo canales que mientan todo el tiempo", comentó luego, y señaló la cobertura realizada sobre el accidente en la Ruta 2 donde fallecieron dos niñas y más de 20 resultaron heridos.

"Decían que todavía había niños atrapados y no era verdad, los habían sacado; hubo un canal que tuvo buen criterio, pasó con un drone y mostró que hacía rato que habían sacado a todos los pibes", argumentó.

"Con ese sensacionalismo hacen lo mismo con nosotros, entonces somos todos ladrones, todos chorros, todos basura, todos robamos al Estado, toda la gente que está presa injustamente. No volvamos a lo mismo. Entre los medios y los jueces, si no nos ponemos firmes... Ya con la Justicia hay una especia de movimiento, algo está pasando: algunos se van a jubilar, otros los jubilan, otros los cambian. Pero con los medios está muy delicado, porque es la mano derecha de la derecha más rancia y más jodida. Tenemos que poner gente nuestra que defienda los intereses del pueblo y cuente lo que pasa, que diga la verdad", completó Bonafini.

El exabrupto de Hebe de Bonafini contra los votantes macristas: "Es una raza muy hija de p..." No es la primera vez que la titular de las Madres de Plaza de Mayo expresa su alegría por la inminente asunción del presidente electo. A principios de noviembre consideró que una de las medidas a tomar durante el próximo mandato es la de "dar el documento a todos los compañeros indocumentados de los países limítrofes".

En su habitual marcha de los jueves, la referente de los derechos humanos lamentó la miseria que hay en el país y explicó que hay chicos que no pueden acceder a las tarjetas que reparte el Gobierno para adquirir alimentos porque ni ellos ni sus padres tienen DNI.

"Vamos a esperar para que todos los niños, hasta de la villa más tremendamente pobre, coman. Y a veces los niños no comen no porque el Gobierno no les da una tarjeta, es que no tienen porque no tienen documentos. Y si vos no tenés documento, no podés tener tarjeta. Eso también es una cosa que hay que rever", planteó de Bonafini.