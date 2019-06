El anuncio del nombre de Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri provocó algunos enojos en dirigentes que en el pasado compartieron espacio político con el senador rionegrino.

Uno de esos casos fue el de Hebe de Bonafini, quien en su habitual discurso de los jueves en la Plaza de Mayo calificó a Pichetto como un "espía de Macri".

"Pichetto es igual a Macri, no me llamó nada la atención que haya saltado el alambrado, porque ya hace rato que estaba con una pierna del otro lado. Era el espía que teníamos metido entre nosotros. Pichetto era espía de Macri, así que no hay que extrañarse", lanzó la presidenta de Madres durante su mensaje. Además, Bonafini sostuvo que Pichetto es un político "pasado de moda", que compartirá con Macri "una fórmula triste".

Por otro lado, la dirigente se mostró cauta sobre el acuerdo alcanzado por el kirchnerismo con Sergio Massa. "El tema está planteado, pareciera que Massa está de este lado. Digo pareciera porque está demasiado coqueto, nosotros lo pusimos ahí, hablamos tanto de él que ahora se la creyó", dijo sobre el líder del Frente Renovador.

Y cerró: "Yo espero que Massa, y lo deseo de verdad, que venga como patriota, a poner el cuerpo para hacer y trabajar, como hacemos todos los que estamos acá. Ojalá que Massa tenga ese criterio, si viene a dar y no a pedir, lo aplaudiremos en esta plaza. Y si viene a pedir, diremos lo que pensamos de un tipo que recién viene y pide. Que no venga a pedir nada, que venga a dar".