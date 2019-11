La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le recomendó al gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre que “se apodere de los medios” y cruzó al presidente electo Alberto Fernández ante la posible designación de un asesor de Sergio Massa como titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

“Están pasando muchas cosas. Nombramientos de funcionarios. Que viene este, que se va el otro. Que los ponen, que los sacan... A las Madres nos tiene muy preocupada el tema de los medios. Fernández está nombrando a una persona que se llama Claudio Ambrosini, que no es del agrado de miles y miles de personas que nos llaman desesperadas”, dijo en una nueva ronda de los jueves.

Y añadió: “Yo no ando golpeándole la puerta a Fernández, pero ojalá que escuche esto que estamos diciendo hoy: los medios tienen que estar en manos del Gobierno, no de Massa que no es gobierno, es un poquitito gobierno porque se agarró como un gatito para no caerse del alambrado”.

La dirigente de derechos humanos le remarcó al próximo mandatario que “tiene que ser el gobierno el que se apodere de los medios porque sino vamos a estar siempre en la misma”. “En la Justicia ya hay una especie de movimiento. Algunos se van a jubilar, a otros los jubilan o los cambian, pero con los medios es muy delicado porque es la mano derecha de la derecha mas rancia y más jodida. Tenemos que poner gente nuestra”, dijo.

En ese sentido, reiteró: “No estamos contenta con lo que está pasando en los medios porque no está claro. Tenemos que volver a poner gente nuestra, que digan la verdad. No podemos seguir teniendo canales que mientan todo el tiempo”.

Y cerró con un pedido directo a Alberto Fernández: “Si alguien te cuenta este chisme, a este señor Claudio, dejalo en stand by, por favor”.