Otra vez, Hebe de Bonafini intentó resistir una orden judicial. Un video publicado por la oficina de prensa de las Madres muestra a la titular de la agrupación increpando a un grupo de abogados y empleados judiciales que estaban cumpliendo con una orden del juez en lo comercial Javier Cosentino, quien ordenó hacer un inventario de todos los bienes que hay en el edificio donde funciona la sede de las Madres.

"No sé cómo les da la cara, no les da vergüenza, a ustedes y a quienes los mandan", los recibió Bonafini. Una de las personas le contesta: "Aunque usted no lo crea, venimos de buena fe a cumplir una orden", ante lo cual la titular de las Madres subió la apuesta: "Estoy cansada de los buena fe que nos roban a todos, no les creo".

Aunque Bonafini lo calificó como un "allanamiento ilegal", la orden judicial fue publicada desde la cuenta de Twitter de las Madres. "Vinieron como once personas, al final entraron cuatro y labraron un acta. Nosotros no les vamos a abrir, van a tener que romper todo", dijo Bonafini en diálogo con Víctor Hugo Morales.

En agosto de 2016, Bonafini se negó a declarar ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi en la causa de Sueños Compartidos, lo que generó una situación de tensión en la Plaza de Mayo y en la sede de las Madres. Finalmente, la declaración se hizo varios días después en su propia oficina.

Por el escándalo de los hermanos Schoklender, en la Justicia comercial tramitan decenas de reclamos de empresas que acumulan deudas impagas contra la Fundación de las Madres. Al margen, sigue avanzado la causa penal, donde Bonafini y los Schoklender están procesados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.