En su habitual discurso de los jueves, Hebe de Bonafini se refirió al crimen de Fernando Báez Sosa y pidió que los diez rugbiers acusados no tengan privilegios durante su detención en el penal de Dolores, donde fueron alojados en un pabellón especial.

Tras compararlos con los militares de la última dictadura militar, Bonafini calificó a los rugbiers como “vandálicos y feroces”, porque “entre todos le pegaron a un pibe indefenso hasta matarlo”.

“A mí no me vengan que ahora quieren estar cerca de la mamá, ahora que se banquen la cárcel, pero no un pabellón especial, vamos a pelear para que vayan a la cárcel como todos, que coman la basura que comen los presos”, lanzó.

La presidente de Madres de Plaza de Mayo también cargó contra los padres de los rugbiers, a quienes cuestionó por “criar esa mierda” y no haber pedido perdón a la familia de Fernando. También aprovechó para criticar al Poder Judicial, habitual blanco de sus diatribas. “El pueblo necesita ver que alguna vez el Poder Judicial actúe con justicia, que los jueces se pongan las pelotas que no tienen y hagan las cosas como las tienen que hacer”, sostuvo al respecto.

Por otro lado, Bonafini cuestionó a los funcionarios designados por Mauricio Macri en distintas dependencias estatales y que continúan en funciones. “No se quieren ir, ganan una fortuna y como Macri hizo un decreto que hay que pagarles dos indemnizaciones, no se van”, dijo sobre esto, al tiempo que volvió a apuntar contra el periodismo.

Según la dirigente cercana al Frente de Todos, los medios de comunicación “tapan todo esto”, y, sin dar nombres, calificó a los periodistas como “sucios, roñosos y mentirosos”.

Hace pocos días, Bonafini mantuvo un almuerzo a solas con Alberto Fernández, luego de criticarlo en sus discursos y exigirle que definiera “de qué lado" estaba. En el encuentro, realizado en la Casa Rosada, limaron asperezas y por ahora no hubo más cuestionamientos hacia la gestión del Presidente.