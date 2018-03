Presentes. Participaron del acto Elisa Carrió y Luis Miguel Etchevehere, exdirectivo de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y actual ministro de Agroindustria.

En el acto por los diez años del inicio de un conflicto rural por unos impuestos a las exportaciones de granos, la diputada nacional del oficialismo, Elisa Carrió, calificó ayer al líder de Camioneros, Hugo Moyano, como "el peor criminal de la Argentina".



"Cerraba las rutas y conspiraba contra los chacareros", recordó la diputada nacional durante su intervención en San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde se realizó el acto. La diputada nacional participó ayer por la mañana de un acto por los diez años de la aplicación de la resolución 125, que imponía retenciones móviles a la soja.



En referencia al líder de los camioneros, Hugo Moyano, hoy enfrentado al gobierno de Mauricio Macri, Carrió recordó que el expresidente Néstor "Kirchner nos quería en la ruta para confrontar con el criminal más criminal de la Argentina, que era Moyano", dijo.



Cerca de las 22 del 11 de marzo de 2008, Martín Lousteau, entonces ministro de Economía de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció un sistema de retenciones móviles para el agro con foco en la soja. En este cultivo, se subía la alícuota del 35 por ciento a casi un 44,1 por ciento, alcanzando luego un tope de 48,7 por ciento. Además, con precios de exportación superiores a 600 dólares la tonelada, la alícuota marginal era del 95 por ciento. Es decir, el Estado pasaba a quedarse prácticamente con toda la mejora por encima de ese valor. Para el campo, representaba una medida confiscatoria.



Convocado por las entidades de base de San Pedro, donde funcionó uno de los puntos de concentración más activos durante aquel conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector agropecuario, se reunieron muchos de los dirigentes que participaron de aquella situación histórica.



"Esta es una conmemoración que coincide con el día en que se firmó la Resolución 125 y nacía de inmediato la Mesa de Enlace (de Entidades Agropecuarias). Si no hubiéramos estado los productores movilizados en todo el país no habría llegado aquel voto no positivo" que puso fin al conflicto, dijo Raúl Victores, de la Sociedad Rural de San Pedro, recordando el pronunciamiento del exvicepresidente Julio Cobos, en el Senado de la Nación, que derogó aquellas retenciones móviles, el 17 de julio de 2008.



Carrió fue muy aplaudida cuando indicó que fueron los productores "los que iniciaron el camino hacia la República que ahora tenemos y que habíamos perdido en 1930".



"En 2008 nosotros queríamos un país normal, integrado al mundo, donde uno pudiera vivir de su trabajo y no tener que ir a mendigar un subsidio", rememoró Luis Miguel Etchevehere, exdirectivo de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y actual ministro de Agroindustria.



Sobre el escenario estaban los cuatro extitulares de las entidades agropecuarias que conformaron en aquel momento la Mesa de Enlace: Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Carlos Garetto (Coninagro); Mario Llambías (Confederaciones Rurales Argentinas) y Luciano Miguens (Sociedad Rural Argentina), aunque los organizadores también invitaron a subir a Hugo Luis Biolcatti, quien lo sucedió en la presidencia de esa entidad.

El 11 de marzo de 2008 se anunciaron retenciones móviles con foco en la soja.



"No estamos festejando. Estamos recordando lo que no puede volver a repetirse", dijo Buzzi, quien confesó que pese a no ser "macrista de la primera hora", como muchos otros de los dirigentes, "quiero que a este gobierno le vaya bien, porque ya está más que claro lo que no queremos repetir, lo que nos hizo daño".



Llambías tuvo las únicas críticas que se escucharon a la actual gestión. "Yo no soy muy partidario de que se deje todo librado al mercado. Y un muy buen ejemplo de eso es lo que pasa con la lechería", indicó. Otro aislado cuestionamiento fue dirigido a la gobernadora María Eugenia Vidal, por la fuerte suba del Impuesto Inmobiliario Rural en 2018. "Los productores también queremos gradualismo pero eso fue un shock", reclamó.



Otro de los protagonistas centrales de este acto fue Alfredo De Angeli, exlíder del piquete de Gualeguaychú durante el conflicto y actual senador de Cambiemos por Entre Ríos. "Nos trataron de golpistas pero nosotros fuimos, discutimos y ganamos en el Congreso", recordó De Angeli, quien además pidió a los productores que "le tengan confianza a Mauricio Macri" e incluso anticipó: "Vamos por cuatro años más" de gobierno. Télam