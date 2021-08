La operatoria de la nueva modalidad de estafa a través de la red de mensajería instantánea es la siguiente: alguien que se hace pasar por un contacto de Whatsapp le envía a la posible víctima un mensaje diciendo que ha cambiado su número telefónico e incluso la foto de perfil corresponde a la persona que dice ser.

"Hola. Soy (nombre y apellido de alguna persona que sí está entre los contactos de quien recibe el mensaje). Agendá mi nuevo número", suele ser el mensaje para introducir la conversación,

De esta manera, el estafador entabla una conversación a los fines de consultar si la víctima sabe de alguien que quiera comprar dólares (adjunta foto de los billetes), ya que necesita venderlos de manera urgente.

Si la persona cae en la trampa, el farsante le envía un número de CBU para que realice el depósito en pesos con la promesa de entregarle los dólares en persona.

“A la mañana me encuentro con mensajes de amigos preguntándome si había cambiado el número de teléfono y contestaba que no; y me mandaban la captura de pantalla donde se veía mi nombre completo, y donde supuestamente yo pedía que cambiaran el número”, relató una joven que logró evitar la estafa a varios de sus contactos.

En las capturas de pantalla se veía cómo el estafador preguntaba por la familia, hasta llegar a ofrecer los dólares a 172 pesos, ya que supuestamente la mujer atravesaba una urgencia y necesitaba vender la divisa extranjera.

“Luego me di cuenta que me habían hackeado el Facebook porque decía que hacía 9 horas habían ingresado desde otro dispositivo”, advirtió.

(Fuente: Cadena 3)