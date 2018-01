Davos (enviado especial).- El Presidente Mauricio Macri anunció aquí en Davos que Holanda comprará un reactor nuclear que construirá el Invap. Había tres países finalistas para la compulsa: Francia, Corea y Argentina. La noticia se conoció luego de una audiencia con la Reina Máxima en Suiza en el marco del Foro Económico Mundial.

El contrato es entre la Fundación Pallas e Invap, por el diseño y construcción de un reactor de investigación y producción de radioisótopos para usos medicinales en la ciudad de Petten, Holanda del Norte.

El Jefe de Estado realizó el anuncio durante un encuentro que mantuvo en Davos, Suiza, con el Primer Ministro de Holanda, Mark Rutte, y que contó con la presencia de la Reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta.

Invap, la empresa de tecnología de Río Negro, le había pedido a la Legislatura provincial una millonaria ampliación de sus avales crediticios para poder competir en mejores condiciones en esa compulsa. La garantía crediticia de US$ 30 millones data de 1991 cuando INVAP construyó un reactor para Egipto. Entonces tenía apenas 350 empleados.

El reactor que venderá a Holanda es de uso médico. El presupuesto global del emprendimiento es de US$ 1.000 millones y el Invap estaba obligado, como requisito, a tener avales crediticios por el 10% de esa cifra. Además deberá contar con dinero para cubrir un anticipo que representa el 15% del contrato de ejecución estimado en US$ 350 millones, es decir, US$ 52,5 millones. Estas garantías crediticias llamadas de “buena ejecución”, constituyen un seguro para el país que pagará por el producto de alta tecnología. Invap compitió con las firmas Tecnicatom (francesa) y Kaeri (surcoreana).

Invap ya desarrolló reactores para Argelia, Australia, Egipto, Perú y la propia Argentina. Sus valores competitivos y la alta especialización de sus empleados son reconocidos en todo el mundo.La firma tiene hoy 1420 empleados, 1200 proveedores, muchos de ellos en Bariloche, y una facturación anual de US$ 200 millones.

Historia del proyecto holandés

Según indicó el Gobierno en un comunicado, actualmente, existe en Petten el reactor HFR, que abastece el 60 %o del mercado de radioisótopos de Europa y que está llegando al final de su vida útil, por lo cual se ha decidido reemplazarlo.

Hoy alrededor de diez mil hospitales emplean esos radioisótopos y cada año se hacen más de 40 millones de procedimientos de diagnósticos y tratamientos, mayormente en casos oncológicos.

En diciembre de 2007, Holanda llamó a una licitación por este nuevo reactor, a la que se presentaron AREVA TA de Francia, KAERI de Corea del Sur, y la rionegrina INVAP.

La oferta de la Sociedad del Estado argentina, creada en la década del 70, fue seleccionada en junio de 2009, pero en ese momento las autoridades decidieron discontinuar el proyecto debido a la crisis económica global, hasta que en 2015 la Fundación Pallas llamó a una nueva licitación.

Se dividió entonces el proyecto en dos etapas: la primera fase consistirá en la ingeniería, la obtención del permiso de construcción, el perfeccionamiento del plan de negocios y la obtención de la financiación; en tanto que la segunda implicará la construcción del reactor.

Para el éxito de la oferta de INVAP fue fundamental, además de la trayectoria de la empresa, el respaldo y las gestiones realizadas por Macri, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, la Embajada Argentina en los Países Bajos, el Ministerio de Energía y Minería de la Argentina.

También el apoyo del gobierno de Río Negro y la aprobación unánime de la Ley 5218 de la Legislatura de esa provincia que amplió el aval para proyectos de exportación de INVAP y permitió la obtención de las garantías bancarias necesarias en contratos internacionales y el apoyo de la Comisión Nacional de Energía Atómica.