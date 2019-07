"Héroes". Así calificó Macri a quienes dieron sus vidas para defender a otros. El Presidente entregó distinciones a los familiares de policías federales, prefectos y gendarmes.

El presidente Mauricio Macri recordó ayer a los miembros de las fuerzas de seguridad caídos en cumplimiento del deber, a los que calificó de "héroes", durante un homenaje realizado en la Casa Rosada.



"Hoy recordamos a los que, en ese camino de compromiso tan profundo, perdieron la vida en cumplimiento del deber. A las mujeres y los hombres con vocación de servicio, héroes de los que estamos orgullosos y con los que vamos a estar siempre agradecidos", dijo el Presidente tras entregar distinciones a familiares de uniformados asesinados durante 2018.



Destacó que "eligieron estar ahí donde se los necesita, haciendo la diferencia, ayudando al de al lado y salvando vidas", y enfatizó que "hay que tener un corazón muy grande para asumir un compromiso tan importante, incluso sabiendo que sus propias vidas están en juego". "Si hay algo que los miembros de estas fuerzas tienen en común es que se dedican a cuidarnos a todos; a velar por una Argentina en paz, segura, con respeto y en orden", puntualizó el jefe de Estado.



Remarcó que "cada uno de ellos eligió dedicarse con total entrega y honor a cuidar a sus compatriotas", a "estar donde se los necesita, haciendo la diferencia, ayudando al de al lado y salvando vidas". "Hay que ser muy valiente para decir "presente" cuando se los convoca a entrar en un barrio para derribar un búnker de droga, cuando hay que enfrentarse contra delincuentes armados o custodiar las calles para que los argentinos vivamos sin miedo y en paz", afirmó.



"Esa es la valentía que conmemoramos hoy. Esa es la vocación de servicio y el patriotismo de los que vamos a estar siempre orgullosos, y que sabemos que es una inspiración para sus compañeros de las fuerzas, que tienen un trabajo que no da descanso", apuntó.



Dirigiéndose a los prefectos, gendarmes y policías federales y aeroportuarios, remarcó que "siguen dando la batalla contra las mafias y el crimen organizado, cuidando a nuestros jóvenes del narcotráfico, defendiendo y llevando tranquilidad a millones de familias en sus barrios". "Tienen un trabajo valioso, se juegan la vida por nosotros y merecen toda nuestra admiración y cuidado", puntualizó sobre los cuadros de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.



"Sé que no hay palabras que calmen el dolor", les dijo el jefe de Estado a los familiares de los caídos y expresar su "admiración" por cada uno de ellos.



"¿Cómo podemos pensar en vivir en una Argentina más segura si no cuidamos a quienes nos cuidan?", subrayó.

Pichetto convocó al diálogo en el Congreso

El candidato a vicepresidente por la alianza Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, envió ayer una señal al sindicalismo peronista, al que convocó a "construir un espacio de diálogo desde el Congreso", si resultara electo como compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri. En ese sentido, mencionó la necesidad de conformar un "acuerdo económico y social" y señaló como un ejemplo de trabajo en conjunto los convenios a los que llegaron el Estado nacional, las empresas y los sindicatos del petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta. Pichetto formuló estos conceptos en una reunión en la sede de los trabajadores rurales Uatre, cuyo titular, Ramón Ayala, adelantó su apoyo a Mauricio Macri.