El sucesor de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, y hombre clave del PRO y de Cambiemos, Horacio Rodríguez Larreta, no tiene dudas: pese a que hoy el mejor dirigente posicionado en las encuestas es la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y a que el presidente se cae en los sondeos por la crisis económica, el candidato de Larreta para 2019 es Mauricio Macri.

“Leí sobre especulaciones entre María Eugenia Vidal y yo, pero no hay duda sobre que es Macri”, sostuvo, en diálogo con Radio con Vos, de Buenos Aires. En ese sentido, dijo que “lo natural sería ir por la reelección de Macri, de Vidal y la mía”.

Sobre la gobernadora de Buenos Aires, Larreta confesó que “con María Eugenia tengo una amistad de hace 20 años trabajando juntos, tengo infinita confianza con ella. La veo 2 o 3 veces por semana y la veo bien, está dando batallas muy audaces en la Provincia”.

Acerca de Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño dijo que es una “etapa cerrada”. “La gente da vuelta la página, eso no quita que no pueda ser candidata y tenga un piso de adhesión, pero no le veo perspectiva de ganar para nada porque la gente no mira para atrás”, sostuvo.

Fuente: Clarín