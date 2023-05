El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, expuso hoy sobre los alcances de la Constitución Nacional en distintos temas y uno de ellos fue sobre la economía. “Es relevante preguntarse en este contexto de la República Argentina, de tantas voces, si además de ser la Constitución Nacional un programa de gobierno, también es un programa económico. La respuesta es que sí y las bases de un programa económico que tiene la Constitución es el capitalismo que significa tres cosas: respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia”, comenzó el juez.

El titular del máximo tribunal fue uno de los primeros expositores de Amcham Summit 2023, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. “Mas allá de las diferencias de matices, un poco mas o menos de regulación del estado, lo propio es que nuestro sistema es el capitalismo y si se quiere otro sistema hay que reformar la Constitución. Y sino estamos hablando de otro país, de otra realidad”, agregó Rosatti.

En esa línea hizo referencia un tema de debate en estos días de campaña electoral que tiene que ver con la economía y la inflación. “La Constitución manda a defender el valor de la moneda lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar el mandato de la Constitución que esta por encima de todos nosotros”, dijo.

En su exposición, Rosatti abordó otros temas de actualidad vinculados a la Constitución. Dijo que la Carta Magna está basada en su par de los Estados Unidos pero que en nuestro país hubo un cambio en su funcionamiento en el siglo XX. “La Corte en Argentina es un tribunal de garantías constitucionales pero ha sido asumido como un tribunal que revisa lo que hacen otros tribunales. Mas que un vértice, donde llegan pocos casos, a la Corte llegan muchos casos que no son fundamentales sino que expresan la disconformidad con un fallo”, explicó y lo puso en números y expresó que la Corte de Estados Unidos analiza entre 80 y 120 causas por año, mientras que la Argentina tiene un promedio de resolución de expedientes anuales de entre 12 y 21 mil.

“Eso impide llevar adelante la función fundamental de un tribunal cimero y ese rol tiene que volver a ser el único rol de la Corte Suprema de Justicia y cuando digo que la Corte resuelve todas las semanas 200 casos, el 60 por ciento de las causas que nos llegan provienen de los propios organismos del Estado para ganar tiempo pero saben cuál va a ser el resultado de la contienda”, analizó y planteó algunas ideas para modificar ese criterio.

Rosatti marcó que se necesitan plenarios de los tribunales inferiores para homogeneizar los criterios, que se acorten los plazos de resolución, reformas legislativas y diálogo interpoderes. “Que antes de hacer reformas seamos consultados todos”, añadió

“El diseño constitucional marca la división de poderes que esta desde ya la independencia del Poder Judicial y allí la Corte Suprema de Justicia era el tribunal destinado a preservar las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y este diseño de la división de poderes”, sostuvo. “Queremos asegurar, desde la Corte, la sustentabilidad jurídica, que es que no se cambien los criterios según la cara del cliente, que no se cambien las normas de manera inconsulta, que haya previsibilidad para que los hombres y mujeres, no solo los de negocios, puedan proyectarse hacia el futuro”, completó.

Su último tramo estuvo destinado al narcotráfico y a lo que llamó “un Estado dentro del otro”. “No me refiero a la grieta, me refiero a un país dentro del otro, con su propia Constitución Nacional, con su propia Justicia, con su propia policía. Es el caso del Estado narco que es un desafío a la Constitución Nacional, a cualquier sustentabilidad. No pueda haber ninguna sustentabilidad si dentro del Estado hay otro al que no se lo controla”, cerró Rosatti.