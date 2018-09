Norma Espamer es peluquera. Este sábado, cerca del mediodía, atendió a José Manuel De la Sota en Río Cuarto, horas antes de que el exgobernador viajara hacia Córdoba capital y perdiera la vida en la ruta 36.

"Se dormía, se dormía, estaba muy agotado", reveló Espamer.

"Vino al mediodía y se fue a las 15.30, estaba apurado porque era el cumpleaños de su hija Natalia. Se dormía, se dormía, estaba muy agotado", contó la profesional en diálogo con Radio Mitre.

Además, Norma agregó: "Le hice unas mechas oscuras. Estaba muy cansado. Comió una ensalada de frutas y se durmió tres veces. Se comió 4 caramelos y se fue".

De la Sota viajó hacia Córdoba capital por la tarde, y a las 20 encontró la muerte en la ruta 36 cuando impactó contra un camión.

"Me dijo que no estaba muy bien, que tenía muchos problemas. 'Si no voy al cumpleaños de Nati, se va a poner mal', me dijo", agregó Norma.

"Tengo mucha tristeza", cerró la peluquera.