Entras en una etapa genial en el amor, Aries, aprovecha estas circunstancias tan favorables. Antes de tomar una decisión sobre tu trabajo, Tauro, valora bien todos los aspectos. Has de tener un poquitín más de paciencia con tu chico, Géminis, no le desanimes. Empiezas a superar la crisis que te afectaba, Cáncer, cada día te sentirás mejor. Tendrás hoy muy buen día, Leo, pero proponte tener una visión más positiva de la vida. No es buen día para acuerdos comerciales, Virgo, aplaza esas decisiones hasta más adelante. Evita las prisas en todo momento, Libra, te evitarás errores y preocupaciones. Confía en tu chico, Escorpio, cuéntale lo que piensas y avanzaréis en la relación. Excelente momento para compras importantes, Sagitario, quizá una vivienda. Deja de querer imponer tus criterios a los demás, Capricornio, no siempre tienes razón. Sigue tu ritmo natural, Acuario, no cedas a las presiones para que vayas más rápido. Antes de pensar que lo que te pasa es negativo, Piscis, espera un poco y reflexiona.

Aries

Tienes todo de tu parte para sentirte feliz y satisfecha de la vida, Aries. Por eso hoy es un día fantástico para disfrutarlo de la mañana a la noche. Es el momento oportuno para pensar en ese viaje que estás deseando realizar desde hace tiempo. No dejes que tus obligaciones laborales te aparten a diario de tus amigos. Busca tiempo hoy para compartir con ellos salidas y diversión, que lo estás echando de menos. Si te proponen quedar esta tarde, acepta sin dudarlo. Puedes conocer gente muy interesante e incluso a una persona que puede ser trascendental en tu vida. Ahora estás entrando en una etapa muy buena en el amor, Aries. Si estás en una relación de pareja, estáis en situación de disfrutar juntos a diario de muchas cosas buenas. El aspecto económico no será problema. Aprovecha estas circunstancias favorables.

Tauro

Estás en un buen momento laboral, Tauro. Sabes afrontar a diario cualquier situación y te valoran por ello. Quizá lo que te está fallando es que le das demasiada importancia al aspecto material y puede que consideres que vales más de lo que refleja tu salario. Es posible, pero has de valorar hoy también otros aspectos, como el trato que recibes de tus superiores, el ambiente con tus compañeros y, sobre todo, si te gusta lo que haces. Párate a pensar en todo ello y valora las cosas sencillas. Piénsalo y verás como lo tienes todo para ser feliz, Tauro. En el terreno sentimental, hoy puedes darte cuenta de que esta persona con quien te estás viendo a diario no es como imaginabas al principio. Dale un poco más de tiempo antes de decidir cortar por lo sano.

Géminis

Día muy provechoso en el ámbito laboral, Géminis. Hoy se te pasarán las horas volando y te sentirás satisfecha con lo que hagas. Si esperabas a diario alguna noticia sobre un aumento, un ascenso o un cambio de actividad, es probable que llegue a lo largo de la jornada. Pero si esto no sucede hoy mismo, haz acopio de paciencia y no te desesperes porque está al caer. Si hoy tu mejor amiga te pide que la acompañes a correr por el parque en su sesión diaria de ejercicio, acepta, descubrirás que es algo que a ti también te gusta. Te iría muy bien incorporar este hábito en tu vida, Géminis. En el amor, a diario no tienes demasiada paciencia con ciertas actitudes de la persona que está a tu lado. Todos tenemos nuestra parte menos buena. Sé un poquitín más tolerante.

Cáncer

Recientemente, luchadora Cáncer, has vivido una situación que te ha dejado desmontada, con el ánimo bajo y pensando en tirar la toalla o cambiar tu vida de arriba abajo. Hoy empezarás a notar que esta sensación de tristeza y desilusión empieza a remitir. Es sólo el punto de partida, a diario irás progresando, aprovecha el momento y ya no dejes este proceso de superación. Es probable que ahora encuentres las respuestas que estabas buscando acerca de lo que te ha sucedido. Contémplalo como algo positivo, que te hacía falta para evolucionar, porque seguramente así ha sido. En el terreno sentimental, Cáncer, hoy a lo largo del día puedes reencontrarte con alguien que fue importante en tu vida y que te hizo sufrir al alejarse. Ahora podrás darte cuenta de lo mucho que has evolucionado porque no te dará ni frío ni calor.

Leo

Hoy, Leo, te espera una situación laboral en la que podrás demostrar que tus ideas están a diario bien pensadas y tienen una base sólida. Si tienes que hablar en una reunión, busca bien las palabras y los argumentos. Pero no te olvides de escuchar atentamente lo que tienen que decir los demás, aparte de que es una muestra de respeto que valorarán, puedes pillar alguna cosa al vuelo que te ayudará a tener mejor criterio. En general, hoy tendrás un buen día, sólo has de proponerte tener una visión positiva de la vida. Si alguien de tu entorno cercano te pide hoy que le ayudes económicamente, haz lo que puedas, Leo, realmente está en un apuro y te devolverá lo prestado. En el terreno sentimental, la persona que está a tu lado necesita mucha comprensión a diario. No le presiones.

Virgo

Estás hoy en un momento de debilidad, Virgo. Parece que has agotado toda esa energía que a diario te caracteriza. Puede ser que tengas poca tolerancia a la frustración y que encajes mal las cosas que no salen como esperas. Deberías trabajar un poco este aspecto de tu personalidad porque no vale la pena amargarse por los obstáculos que encuentras en la vida, sobre todo si no son cuestiones importantes. Si te enfrentas a una situación de que no puedes controlar, no te rindas, sigue luchando, ya llegará el momento de alcanzar tus objetivos, Virgo. Recupera tu espíritu guerrero. Hoy no es buen día para acuerdos comerciales de ningún tipo. Aplaza las decisiones hasta más adelante. Tu ánimo mejorará mucho si te reúnes a diario con tus amigos. En ellos siempre encuentras la comprensión y el aliento que necesitas.

Libra

Aunque tengas a diario una cantidad de trabajo que consideras excesiva, Libra, que no te dé hoy por hacerlo deprisa y corriendo para sacártelo de encima cuanto antes. Si no lo haces de un modo pausado, organizándote bien y priorizando las cosas más importantes, corres riesgo de equivocarte y esto no te conviene. Quizá hoy te hayas despertado con cierta tristeza o con el ánimo deprimido. Es probable que te convenga pasar tiempo a solas, reflexionar sobre temas que te preocupan o pensar en alguna decisión que tienes que tomar. Hazlo a la salida del trabajo, te irá bien meditar, Libra. Es un buen día también para compartir estos pensamientos en la intimidad, con tu pareja. Cuéntale todo eso que te hace estar con los ánimos por los suelos. Comparte con él también tus momentos bajos a diario.

Escorpio

No te alteres ni te pongas nerviosa, Escorpio, si hoy un trabajo te ocupa más tiempo del que debería. Tómatelo con calma y no te preocupes porque tus superiores lo comprenderán. No tendrá consecuencias para tu futuro profesional. Procura a diario que las cosas salgan bien, busca la perfección aunque tardes más en terminar. En el terreno sentimental, es un buen día para hablar de temas serios con tu chico. Si llevas poco tiempo de relación, es el momento ideal para las confidencias, para conocer mejor cosas de su vida y para ponerle al corriente de la tuya, Escorpio. Y si llevas ya tiempo viéndote a diario con esta persona, podéis hacer ahora planes de futuro o saber sinceramente qué espera cada uno de esta relación que habéis iniciado. En cualquier caso, hoy es un día de avances.

Sagitario

Estás en racha en muchos aspectos de tu vida, Sagitario, pero el económico se lleva la palma. Estás prosperando a diario y aunque esto sea solamente el principio, empieza a pensar en qué invertir tu dinero para que crezca. No lo malgastes en tonterías porque te puede hacer falta en el futuro. Hoy es un excelente momento para hacer compras importantes, para adquirir una vivienda, por ejemplo. No sólo lograrás encontrar buenas oportunidades sino que además se te facilitará todo el tema bancario, créditos, hipotecas y aspectos relacionados con el dinero. Por supuesto has de tener mucho ojo y pactar bien estos acuerdos, pero te beneficiarás de ello. Si en estos momentos tienes el corazón libre, aprovecha esta etapa positiva para salir a diario y conocer gente nueva. Alguien especial llegará a tu vida muy pronto, tal vez hoy mismo.

Capricornio

Te pones un poco pesada cuando quieres imponer tus ideas a tus compañeros de trabajo, insistente Capricornio. Buscas a diario que te hagan caso sí o sí, sin pensar que tú también puedes equivocarte en alguna ocasión. Hoy no trates a tus colegas como si no supieran lo que hacen, ellos también tienen sus opiniones y deberías escucharlas porque a veces llevan razón. Si hoy te encuentras en una de estas ocasiones, recuérdalo bien. Y si tienes en mente cambiar de empleo, para conseguirlo has de dedicar tiempo a buscarlo porque a casa no te lo van a traer, Capricornio. Si de verdad lo deseas, esfuérzate a diario. También deberías prestar más atención a lo que necesita tu pareja, porque sólo pones el foco en lo que necesitas tú. Siéntate a hablar con tu chico cuanto antes mejor.

Acuario

Tú no eres de correr, Acuario, las prisas no van contigo y si te presionan, todavía peor. No hagas caso de quienes te dicen a diario que aceleres. Es tu ritmo natural y que vayas despacio no significa que no tengas claros tus objetivos, más bien todo lo contrario. Además, así puedes apreciar mejor todo lo que pasa a tu alrededor. Saca partido hoy de esta forma de ser tuya, no te sientas inferior a nadie. Hoy quizá te sientas sobrepasada por el trabajo. Haz lo que puedas pero no intentes llegar a más o acabarás estresada. Deja que valoren la perfección de lo que haces, Acuario. Para relajarte te iría muy bien hacer a diario alguna actividad relacionada con el arte. También talleres o cursos de meditación que te ayudarían a evolucionar espiritualmente te irían de maravilla.

Piscis

Anímate, Piscis, porque cualquier obstáculo que hoy se te presente en el trabajo podrás superarlo sin dificultad. Es posible que cuando veas lo que te espera hoy te sientas un poco desmoralizada. Has de tener más confianza en ti misma a diario. Estás sobradamente preparada para afrontar cualquier situación complicada y tus jefes lo saben. Tampoco dejes que otras personas tomen a diario decisiones por ti. A veces esto queda camuflado en forma de consejos que tú sigues al pie de la letra, Piscis. Cuestiónate las cosas antes de aceptarlas sin más. Tienes cerca a una persona que está cometiendo una grave equivocación. Si de verdad la aprecias, deberías hablarle sinceramente. En el amor hoy te espera una situación desconcertante, que quizá de entrada valorarás negativamente, aunque si lo piensas bien verás que se trata de algo muy positivo.

