La voz cantante. El macrista Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, llevó adelante con éxito la firma de mayoría para el desafuero de De Vido.

El diputado nacional y exministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido, enfrentará hoy su hora más crítica cuando sus pares de la Cámara baja voten, en una sesión extraordinaria, si le quitan sus fueros, una medida que dejará al ex hombre fuerte del kirchnerismo a tiro de la detención.



Ayer, la coalición oficialista Cambiemos, con el apoyo de los diputados del Frente Renovador, del Justicialismo, de Unión por Córdoba, del Frente Misionero, del GEN y de Juntos por Argentina, logró firmar el dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales a favor de los pedidos de la Justicia de quitar la inmunidad al exfuncionario por dos causas en las que es investigado por corrupción.



El dictamen contó con el aval de 23 de los 35 legisladores, y en consecuencia quedó habilitado para su tratamiento en una sesión especial convocada para hoy a las 11,30.



Los únicos que no firmaron el dictamen fueron Analía Rach Quiroga y Rodolfo Tailhade, ambos del Frente para la Victoria, que asistieron más tarde a la reunión pero no realizaron declaraciones.



Para concretar el desafuero, Cambiemos y quienes acompañan la iniciativa deben reunir las dos terceras partes de los diputados presentes en el recinto al momento de la votación (como máximo 172, en caso de que haya asistencia perfecta).



De Vido no estuvo presente en la reunión de comisión pero envió una carta en la que solicitaba una postergación de dos semanas del tratamiento del tema para poder brindar precisiones técnicas sobre las causas que se tramitan en los juzgados de Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, quienes solicitaron el desafuero para la detención del exfuncionario kirchnerista. A todo esto, el bloque del Frente para la Victoria estuvo reunido durante más de dos horas para tratar de definir una posición respecto del pedido de la justicia sin llegar a un acuerdo por lo que la discusión pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9.



En el escrito dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, los abogados de De Vido advirtieron que ninguna de las resoluciones judiciales "han adquirido firmeza" y por ello "es absolutamente inviable llevar a cabo un acto de tamaña gravedad institucional como es el desafuero de un Diputado Nacional".



Según dijeron los abogados, "es evidente que con sólo esperar quince días para que el propio sistema de justicia convalide o corrija las decisiones aquí comentadas se evitaría un daño descomunal a las instituciones republicanas".



Durante la reunión de comisión, Silvia Lospennato, una de las principales operadoras políticas del macrismo, afirmó que su espacio va brindar a la justicia "las herramientas" que está "pidiendo" con la quita de los fueros a De Vido, y aclaró que en la votación de hoy lo que se estará "definiendo" es "si queremos condenas".



La legisladora advirtió que la estrategia no se limitará al exfuncionario kirchnerista sino sobre "cada persona que se ampare en sus fueros", sostuvo que "la función pública no debe ser nunca más un botín de funcionarios corruptos".



Graciela Camaño (Frente Renovador), en tanto, explicó que el bloque que representa considera que "corresponde acceder" a los requerimientos de la Justicia para quitarle los fueros a De Vido porque "no podemos ser impedimento" para que "se investigue" si el legislador incurrió en el delito de "corrupción".



La radical Karina Banfi exhortó a aquellos legisladores que "protegieron a Julio De Vido" por "miedo a represalias" que "voten tranquilos" porque "el domingo se terminó la impunidad en la Argentina".



En el bloque kirchnerista se manejaban tres opciones: apoyar a De Vido, dejar en libertad de acción a los diputados o pedir al exministro que presente la renuncia "para evitar el circo del oficialismo".



Lo cierto es que en el escrito enviado la semana pasada al presidente de la Cámara de Diputados, el juez federal Luis Rodríguez dejó sentado que ordenó al Ministerio de Seguridad que en caso de aprobarse el desafuero "proceda a la inmediata detención" de De Vido y su traslado a la Alcadía Penal Federal.









Votos de San Juan



Los seis diputados que representan a San Juan en la Cámara baja manifestaron a DIARIO DE CUYO la semana pasada que votarán a favor del desafuero de Julio de Vido. Coincidieron en que no corresponde ir en contra de una decisión de la Justicia. En el intento anterior, de expulsión del diputado, votaron en contra.