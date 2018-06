Toma. Nueve colegios porteños fueron tomados ayer y evalúan más ocupaciones por cambios en el proyecto de ley sobre aborto.

Los diputados que promueven la legalización del aborto buscarán hoy firmar el dictamen de mayoría, que será debatido mañana miércoles en el recinto de la Cámara Baja, cuya votación tiene un final abierto, ya que están muy parejos los votos que tienen los que están a favor y en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.



En ese contexto, el plenario de las comisiones de Legislación general, Salud, Familia y Legislación penal se reunirá a las 15 para firmar el dictamen a favor de la legalización del aborto y otro que rechaza esta propuesta, y allí los impulsores de esta propuesta esperan alcanzar 62 firmas y así tener el dictamen de mayoría.



A dos días de la histórica sesión se achicó la diferencia dado que se pronuncian en contra 117 legisladores y 109 por la despenalización del aborto, 29 diputados que están indecisos o no quieren revelar su voto.



En ese sentido, el presidente de la comisión de Legislación general, Daniel Lipovetzky (PRO), aseguró que el resultado de la votación "es abierto", ya que el conteo, dijo, "está muy parejo" entre quienes respaldan el proyecto y aquellos que están en contra de la iniciativa. Esperamos que el miércoles tengamos la media sanción, pero el conteo está muy parejo. Cada vez hay menos indecisos y la diferencia es mínima, no debe llegar a dos o tres como máximo. Por lo tanto el resultado es abierto y no vamos a saber cómo saldrá la ley hasta el mismo momento de la votación", aseguró Lipovetzky en declaraciones radiales.