El presidente Alberto Fernández aseguró ayer, al encabezar el acto por el 170º aniversario de la muerte de José de San Martín, que "el orgullo nacional se gana plantándose frente a los acreedores y exigiéndoles" que no le hagan pagar a la Argentina "una deuda a costa del pueblo" y también en lograr producir una vacuna "que termine con la pandemia" en América latina.

El jefe de Estado dedicó su discurso a resaltar los valores de San Martín, a quien definió como un "hombre inigualable", en una ceremonia que se realizó en la sede del Regimiento de Granaderos, en Palermo, ciudad de Buenos Aires.

Fernández llamó a la "unidad" y a terminar con la "necedad" para avanzar en un "diálogo y camino común", a 170 años del fallecimiento del general José de San Martín.

El Presidente expresó que San Martín "fue víctima de la intolerancia y la descalificación". "En ese espejo debemos mirarnos para no hacer lo mismo y entender que nos tocó vivir un momento único de la humanidad: una pandemia que nos enferma y nos mata; tenemos que reconstruir un país que dejaron aniquilado y endeudado económicamente y sumido en la pobreza", recomendó Fernández.

Advirtió, no obstante, que sus palabras no estaban dirigidas al "reproche", sino a "entender" que el cruce de los Andes, que encaró San Martín en el siglo XIX, es equiparable a la situación económica del país, que sumó la emergencia causada por la pandemia de coronavirus.

"Hoy el orgullo nacional se llama plantarse frente a los acreedores exigiéndoles que no nos hagan pagar una deuda que genere más sufrimiento a los argentinos", expresó Fernández e incluyó en ese parámetro también al hecho de que la Argentina y México produzcan una vacuna contra el coronavirus para que "no haya pueblos latinoamericanos que no puedan acceder a un remedio".

"Muy lejos estamos de parecernos a San Martín, pero tratamos de copiarlo todo lo que podemos", declaró el Presidente.

Con todo, en su exhortación a "dialogar y encontrar un camino común", Fernández reconoció: "Cuán difícil es frente a la necedad de los otros". El Presidente fue recibido en la sede del Regimiento General San Martín por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Luego del saludo a los granaderos, se cantó el Himno Nacional.



Pedido de unidad ante militantes



La organización política Seamos Libres formalizó ayer su integración con el Movimiento Evita durante un Congreso Nacional realizado en forma virtual que contó con un mensaje del presidente Alberto Fernández, quien destacó la importancia de la "unidad del campo popular".

Ante más de 600 militantes de todo el país que participaron del acto, el Jefe de Estado señaló la necesidad de "unirse y estar más juntos para ayudar a los que peor están y para poder prosperar; salir de ese pozo en el que tantos argentinos están y lograr darles la vida digna que merecen".