El ministro de Salud, Ginés González García, anunció ayer un protocolo para flexibilizar el aborto no punible bajo las causales de violación y riesgo para la vida de la madre y brindar una mayor protección frente a la posible objeción de conciencia de los médicos.



Esta medida, de la que se conocerán más detalles hoy cuando sea publicada en el Boletín Oficial, pretende ser una "guía de procedimiento que tenga el respaldo de todos los profesionales que están cumpliendo con la ley", que según González García sufrían "una cierta intimidación" por la confusión que generaba el protocolo anterior.



Pese a que la interrupción del embarazo es legal en Argentina si hay riesgo de vida para la madre o si ha sido producto de una violación, los médicos del país pueden acogerse a la objeción de conciencia para no practicar el aborto. En el país se han dado varios casos de niñas que quisieron abortar y, por conflictos con las autoridades de su provincia, su propia familia o con los médicos a cargo, por la objeción de conciencia, no pudieron hacerlo.



Sin dar mayores detalles, el ministro de Salud hizo algunas explicaciones sobre el protocolo



en conferencia de prensa desde la Casa Rosada. El anuncio se produjo minutos después de que el ministro de Salud se reuniera en privado con el presidente Alberto Fernández para interiorizarlo sobre los alcances del nuevo protocolo.



González García señaló que la nueva guía pone límites a la objeción de conciencia. "Obviamente somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser la objeción de conciencia una coartada institucional para que no se cumpla con la ley. Lo que establece la ley es que respeta la objeción de conciencia pero (una paciente) no puede quedarse sin respuesta institucional", aseveró.



Sostuvo que "hay instituciones que colectivamente han intentado hacer esto", es decir impedir la realización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), cuando en realidad deben cumplir la ley, que establece que deben "permitir y hacer disponible" el aborto "para quien esté en esta situación permitida por la ley".



"Esto no es un combate, ni una búsqueda de votos, ni una decisión que se toma para ganar una elección. Esto claramente es cómo se ejercita un derecho y cómo se cumple con la ley", aseveró tajante.



Al momento de las preguntas, tomó la palabra Mariana Romero, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad: "Respecto a la objeción de conciencia, es individual, la ejercen las personas y no las instituciones. El protocolo es claro. Da lugar a la objeción de conciencia, pero las instituciones y particularmente las instituciones públicas somos responsables de prestar los servicios en el marco de la ley. El plazo es de 10 días. No es que aplica a la violación, aplica al momento de la solicitud: en 10 días debe darse lugar a la práctica. No significa que la interrupción del embarazo sufra alguna demora porque se está en el proceso de decidir o no hacer la denuncia". Ginés confió en que las provincias se adhieran al protocolo.



Al ser consultado por el envío de un proyecto al Congreso para la legalización del aborto, respondió que hoy la prioridad es que se apliquen las leyes vigentes como la ley de salud sexual reproductiva y educación sexual, que actualmente están "en un bajo nivel de aplicación".



"El pensamiento del presidente lo conocen, pero el tema exige un trámite parlamentario. Hay treinta muertes evitables por año" derivados de abortos clandestinos "evitables", dijo.



Pensando en rebaja de los medicamentos

Al ser consultado sobre medidas relacionadas con rebaja de los precios de medicamentos, el ministro de Salud anticipó: "Le hemos pedido de urgencia a la industria que tenga en consideración una rebaja masiva para todos los medicamentos y sé que están trabajando intensamente. No puedo decir nada más porque lo deberán anunciar ellos".



"Lo que le hemos pedido (a la industria) es que la rebaja sea estable que dure por unos meses" con el objetivo, según indicó el funcionario, de dar un clima de tranquilidad a "otro de los problemas que tenemos que es la inercia de la inflación".



En relación a morigerar la suba de los medicamentos para los sectores más vulnerables el titular de la cartera de Salud comentó que "se harán muchas cosas. Vamos a volver a instalar un programa muy masivo de acceso a medicamentos para los sectores más débiles que era el Programa Remediar como así también el plan de anticonceptivos".



Cabe recordar que Remediar era un programa gratuito que abarcaba a 16 millones de personas en todos los centros de atención primaria de la Argentina.



El ministro anticipó que la implementación del programa demorará entre 90 a 120 días debido a que, primero, deben conseguirse los fondos correspondientes a lo que se suma el trámite licitatorio y posteriormente la logística necesaria.



En otro orden, Ginés se refirió al problema del costo de los medicamentos importados, que son "casi una extorsión para el Estado porque no los puede pagar nadie que no sea el Estado".



Respecto a los medicamentos para jubilados recordó que el convenio especial es un 30% más barato en los medicamentos. Y, reconoció, que están estudiando el poder brindarlo de manera gratuita.



Concluyó afirmando que "lo que pase con los medicamentos va a incluir a los 40 millones de argentinos, no solo los 5 millones de jubilados".