Una tregua. En la siesta de ayer, los Ministerio de Transporte y de Producción y Trabajo firmaron un acuerdo con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Ya hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo pero no rindió frutos. Pero sobre el filo de la medida de fuerza, el Gobierno logró que los gremios de transporte levantaran el paro por lo que hoy 25 de mayo los colectivos trabajarán normalmente en todo el país.



Después de una dura negociación, se firmó un acuerdo por el cual el gobierno se comprometió a abrir una mesa de discusión sobre el pago del impuesto a las Ganancias, que fue el motivo por el cual habían anunciado que no iban a trabajar.



Ante ello, los sindicatos de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) aseguraron que durante ese lapso "no llevarán a cabo medidas de fuerza en los días feriados", tal como lo confirmó a Télam el secretario general de la UTA, Roberto Fernández.



El acta compromiso entre los gremios y los funcionarios del Ejecutivo se suscribió tras una reunión que se celebró en la Secretaría de Trabajo.



Al encuentro asistieron los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica, de Transporte, Guillermo Dietrich, el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio y los gremios de la CATT, que conduce Juan Carlos Schmid.



Por lo tanto, durante el feriado del sábado 25 de mayo se prestarán normalmente los servicios de trenes, colectivos, micros, fluviales y aviones, ya que las Asociaciones Argentina de Aeronavegantes (AAA) y de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) están adheridas a la Confederación del Transporte.



El jueves 30 de mayo, a partir de las 15, la Mesa Técnica celebrará su primera reunión en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo, de acuerdo a lo consignado en un comunicado por los gremios ferroviarios de la Fraternidad, Unión Ferroviaria y los Señaleros.



Esta instancia de negociación estará integrada por representantes de las carteras de Producción y Trabajo, Transporte, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, señalaron fuentes de la cartera de Producción.



Asimismo, fuentes del ministerio que encabeza Sica dijeron que "de conformidad con las eventuales necesidades técnicas, podrán ser convocados representantes del sector empleador y de otras áreas del Estado".



El martes, voceros de la CATT le habían señalado a esta agencia que" el gobierno no había ofrecido ninguna respuesta y sólo propuso continuar el diálogo".



También reseñaron que la discusión por la aplicación del impuesto a las Ganancias ya lleva cuatro años y, en diciembre de 2015, el reclamo generó la primera huelga nacional de 12 horas.



Ante "la falta de respuestas de parte de los funcionarios", alegada por los gremios, La CATT se aprestaba a declarar medidas de fuerzas durante los feriados del 20 de junio, el 9 de julio y los que sigan hasta finalizar el año.



La Confederación debió aclarar que "la protesta de hoy no implicaba un paro nacional sino la no prestación de servicios", ya que "los trabajadores, como estipula la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), harán uso de la opción de descansar el día feriado".



"Ese día debe ser cobrado porque no se trata de un paro sino de un feriado. Es un derecho constitucional e internacional. Es inadmisible que los trabajadores concurran a prestar servicios cuando buena parte de esa paga la absorbe Ganancias", consideraron.

Cómo será el servicio en San Juan

Luego de que los sindicatos nucleados en la CATT dieran marcha atrás con el paro que estaba previsto para este sábado 25 de mayo, fuentes de la UTA delegación San Juan confirmaron a DIARIO DE CUYO que en la provincia los colectivos funcionarán de manera normal, a tono con un día feriado. El Gobierno provincial había llegado a un acuerdo con los empresarios y el gremio para que hoy, pese al paro, haya micros de 9 a 15 por el desfile patrio, pero ahora el servicio funcionará toda la jornada como un día domingo o cualquier feriado, es decir con frecuencia reducida.

Trabajar un feriado salta la categoría

Juan Carlos Schmid, que lidera la CATT, había llevado el reclamo de sus bases a la reunión en el Ministerio de Trabajo: que como los feriados nacionales los trabajadores cobran doble, eso provocaría el pasaje automático a una categoría más alta del impuesto a las Ganancias con un impacto mayor en el bolsillo del trabajador. "El descuento no afecta sólo ese día sino el ingreso de todo el mes. Uno trabajaba más para ganar menos. El Gobierno debe revisar esta política", había insistido a principios de mayo.



Ahora el escenario es otro. Fuentes del gobierno informaron que "se consensuó la conformación de una Mesa Técnica de Transporte por el plazo de 60 días, que se reunirá por primera vez el día 30 de mayo y estará integrada por representantes de las carteras de Producción y Trabajo, Transporte, y la CATT.