Fue un plan orquestado pero el atacante Fernando André Sabag Montiel no fue el ideólogo. Este es el impactante giro en la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner que revelaron las pericias al celular de Brenda Uliarte que ayer quedó expuesta como la autora intelectual del atentado, delito que admitió, al contárselo con lujo de detalles, a su amiga Agustina Díaz: "Mandé a un tipo a matar a Cristina", fue la revelación lapidaria de la novia de Sabag Montiel a través de una serie de mensaje de Whatsapp compartidos entre los detenidos que confirman la voluntad de concretar un magnicidio.

Estos mensajes se conocieron durante una jornada en la que se concretó una cuarta detención en la causa por el intento de magnicidio. Se trata de Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como integrante y líder del grupo conocido como 'los copitos', llamados así porque simulaban vender copos de nieve de azúcar en las cercanías de la casa de la Vicepresidenta.

Las comunicaciones surgen de la prueba exhibida a los imputados y detenidos Uliarte, Fernando Sabag Montiel -quien intentó disparar contra la expresidenta- y Agustina Díaz, en el marco de sus respectivas indagatorias en la causa que volvió a quedar bajo secreto de sumario.

Los dos primeros detenidos se negaron a declarar; mientras que Díaz (21), declaró durante más de dos horas.

Díaz buscó con su declaración indagatoria despegarse de su amiga Uliarte, que la tenía agendada en su celular como 'Amor de mi vida', al asegurar que no creía que fueran ciertas las menciones que le hacía a su deseo de asesinar a Cristina.

'Yo nunca participé de esto' y 'no tuve nada que ver con esto', aseguró Díaz en distintos pasajes de su indagatoria en la que calificó a Uliarte como una 'manipuladora' y 'muy fantasiosa', a pesar de que en la causa constan mensajes en los que le recomienda deshacerse del celular para evadir el control de la justicia.

La conversaciones entre Uliarte y Díaz, ambas imputadas, revelan que desde hacía tiempo venían planificando el atentado y que habían fracasado en una tentativa anterior. 'Mandé a matar a Cristina, no salió porque se metió para adentro', dice un mensaje de Whatsapp que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto de este año, según surge del expediente judicial y de la prueba que ayer se le exhibió a la tercera detenida del caso.

'Una bronca, te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi', le dijo Uliarte en el mismo intercambio.

Ese mismo día, horas antes, Uliarte le había adelantado: 'Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina... Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo... Que hija de put... se metió adentro antes de que le meta el tiro'.

Los diálogos en ese tono habían comenzado bastante tiempo antes y se prolongarían hasta después de que Fernando Sabag Montiel fracasara en la intentona magnicida del pasado 1 de septiembre, oportunidad en la que Díaz le indicó a Uliarte que borrara de su teléfono todo lo que pudiera vincularla al ataque.

'Che, pero que onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos dónde estás? No sería conveniente que vayas a tu casa?', le preguntó Díaz a Uliarte el 2 de septiembre después del ataque fallido.

El 4 de julio de este año, Uliarte le había dicho a Díaz que estaba 'organizando para ir a hacer bardo a la Casa Rosada con bombas molotov y todo', a lo que su amiga -ahora también detenida- le respondió: 'Sería mejor no?'. 'Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina. Me dan los ovarios para hacerlo', le retrucó Uliarte y fue entonces que Díaz cerró: 'Por eso te amo'.

'No me cobró nada'

La amiga le pregunta a Brenda cuánto le cobró Sabag Montiel para atentar contra CFK, contestó: 'No me cobró nada lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune'.

Díaz dijo que Brenda odia a CFK

Luego de que le exhibieran los mensajes incriminatorios, Agustina Díaz afirmó en su indagatoria, en presencia de sus abogados Marcelo Herrar y Javier Molina, que nunca tomó en serio las aseveraciones de su amiga: 'Queda como que la estoy incitando, pero no pensé que era algo en serio', sostuvo. Los abogados de Díaz solicitaron la excarcelación tras esta diligencia.

Díaz aseguró también que no tiene 'nada contra la Vicepresidenta', pero ante una consulta del fiscal Rívolo sostuvo que lo que Brenda Uliarte sentía por la exmandataria podía inscribirse como 'odio'. Para graficar la personalidad de su amiga, Díaz sostuvo además que 'Brenda cuando se peleaba con sus ex decía que los iba a llenar de plomo para (que no) jodieran más' y también sostuvo que Uliarte decía que 'cuando fuera presidenta le iba a cortar los testículos a los violadores'.