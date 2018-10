Día agitado. Bajo la batuta del diputado Luciano Laspina (PRO), Cambiemos intentará hoy dar media sanción al proyecto de Presupuesto 2019 que rechaza gran parte de la oposición pero que logró consensuar con los gobernadores.

En medio de una manifestación de gremios opositores encabezados por Camioneros, de organizaciones sociales, partidos de izquierda y el kirchnerismo, Cambiemos buscará hoy darle media sanción al proyecto de ley de Presupuesto 2019. El debate comenzará a las 11 y se prevé una sesión maratónica de al menos 16 horas, por lo que la votación en el recinto se espera para bien entrada la madrugada de este jueves.



El proyecto obtuvo ayer dictamen de comisión donde se incorporaron una serie de cambios al proyecto original del Poder Ejecutivo.



Durante la sesión especial de hoy, el oficialismo buscará debatir además el paquete económico que incluye el revalúo de Ganancias por inflación, la reforma del impuesto a los Bienes Personales, el monotributo social y la adenda fiscal.



El proyecto que busca aprobar Cambiemos contempla una inflación anual del 23% en 2019, con un dólar de $40,10 en promedio a diciembre próximo y una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,5% y además del "déficit cero" en las cuentas públicas, prevé destinar el 70% de los recursos al gasto social.



El oficialismo consiguió dictamen de mayoría al reunir 27 firmas de las cuales 23 corresponden a Cambiemos, a las que se sumaron la de Jorge Franco (Frente Misionero de Concordia), los justicialistas Elida Pertile, y Juan Bahillo, y la santiagueña Norma Abdala de Matarazo.



Cuando tuvo la firma de diputados de Entre Ríos, Santiago del Estero, Misiones y Chaco, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, convocó a la sesión especial y el kirchnerismo estalló. "¡No puede ser que nos enteremos de un dictamen por los diarios! Y todavía no lo vimos. Queremos saber qué se va a discutir mañana. No queda mucho tiempo. Denos el informe final, pero no hagamos como que estamos debatiendo", gritó José Luis Gioja, en medio de un furia del kirchnerismo por quedarse afuera del acuerdo.



El dictamen que se debatirá en el recinto contempla modificaciones que fueron incorporadas ayer en el marco de la reunión de comisión de Presupuesto, en cuyo transcurso su presidente Luciano Laspina (PRO) anunció un conjunto de cambios vinculados a la deuda, a los subsidios en el transporte y a las cooperativas.



En ese sentido, el oficialismo accedió a eliminar del proyecto el artículo 53 que flexibilizaba los requisitos para poder reestructurar la deuda, así como la incorporación del artículo para modificar la ley de impuestos internos y eliminar ese tributo que tienen las bebidas alcohólicas espumantes.



Otro cambio sustancial fue mantener en 30% la retención a la soja en lugar del 33% que proponía el proyecto original. Por pedido del propio Cambiemos, se acordó la ampliación de las partidas en $500 millones para el Conicet, el INTA y el mismo monto para el área de Cultura. También se aumentó en $100 millones las partidas para el Sedronar, y en $900 millones para el programa de asistencia a la primera infancia, al tiempo que sumaron nuevas partidas para las políticas de género. Otro cambio estuvo vinculado con las cooperativas ya que se mantiene la exención de ganancias, pero se crea un impuesto al patrimonio para las cooperativas de mayor volumen económico. También se incorporó al texto original la creación de un Fondo de Compensación al Transporte ($6.500 millones), que contempla "un mecanismo automático de distribución a las provincias" para afrontar los subsidios al transporte de pasajeros, luego de la quita de recursos que dispuso Nación, "para evitar saltos innecesarios en las tarifas hasta que se acuerde un nuevo mecanismo o esquema tarifario", según precisó Laspina.



También, se acordó incluir a los fideicomisos de los proyectos de Participación Público y privada (PPP) a las provincias con los mismos beneficios que la Nación, en relación a las exenciones impositivas para las obras que se encaren en los distritos del país, a la vez que se eliminaron las modificaciones al Código Aduanero contempladas en el texto original.







>Guiño para quienes hoy cobran la PUAM

El oficialismo confirmó ayer que dará marcha atrás con la reforma que había planteado originalmente en el proyecto de Presupuesto 2019 que dejaba sin opción de seguir trabajando a quienes quisieran acceder a la Pensión Universal para los Adultos Mayores (PUAM).



El Gobierno tenía previsto restringir el acceso a esta prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, de manera tal de impedir que personas beneficiarias pudieran tener un ingreso extra. Se trataba de una restricción sensible, ya que el régimen de PUAM permitía a los beneficiarios seguir haciendo aportes a la seguridad social hasta completar la cantidad de años requeridos para acceder a un haber jubilatorio ordinario. Presionado por las críticas, finalmente el oficialismo dio el brazo a torcer y concedió que monotributistas sociales puedan seguir percibiendo la PUAM, aunque condicionado al resto de los requisitos socioeconómicos para personas de más de 65 años.

>Hoy abren los bancos y paran los docentes

La Secretaría de Trabajo de la Nación anunció ayer el llamado a conciliación obligatoria "con vigencia desde las 10 de este miércoles" entre el sindicato bancario y entidades del sector, de modo que quedará sin efecto el paro convocado para hoy por el gremio para protestar contra el Presupuesto 2019. Al mismo tiempo, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Omar Palazzo, comunicó a través de su cuenta de Twitter que fueron convocados por el Gobierno nacional a una primera audiencia de reapertura de discusiones paritarias para el jueves 25, a las 11. Los que sí paran son los gremios docentes a nivel nacional y aquí en San Juan adhiere UDAP. Ayer, CTERA ratificó el paro nacional de hoy con movilización al Congreso, en rechazo al proyecto de Presupuesto 2019 del Poder Ejecutivo que, según este gremio, esta "elaborado bajo las directivas del FMI" y representa "un brutal ajuste en las partidas" para el sector educativo.