Unos de los anuncios más esperados tras la asunción de Sergio Massa ante la estampida del proceso inflacionario se hará realidad este lunes: Funcionarios, gremialistas y empresarios negociarán desde las 15 en una sesión plenaria del Consejo del Salario la actualización del haber mínimo, vital y móvil como también de las prestaciones por desempleo. Y aunque todavía la CGT, la CTA y la CTA Autónoma no determinaron la postura que presentarán en la reunión tripartita todo indica que habrá acuerdo y que al final de la reunión se anunciará el nuevo salario mínimo. Sin embargo, se sabe, que cualquiera sea el tenor del aumento, seguirá mirando, de abajo y desde lejos los poco más de 111 mil pesos que el propio Indec sostuvo que son necesarios para no ser pobre.



El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionará primero a las 14 con la participación de dos representantes por sector en la llamada Comisión Técnica, para luego, una hora después, iniciar el plenario de 32 miembros -16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora-, en ambos casos a través de una videoconferencia.



Los participantes deberán definir el nuevo piso salarial y sus tramos y el monto de las prestaciones por desempleo.



Las fuentes de la CGT confiaron que la central obrera aún "no determinó una posición", pero detallaron que hoy a las 10 los integrantes de la mesa chica debatirán ese tema en el gremio de sanidad (ATSA).



"No se fijó todavía una posición, ya que la central obrera viene de una multitudinaria marcha contra los formadores de precios y los especuladores de mercado y debatió estos días la propuesta de otorgamiento de un bono y su reclamo de paritarias libres, por lo que esa postura se resolverá este lunes en el sindicato de sanidad", detallaron los voceros. Tanto la CTA que conduce el docente Hugo Yasky como su par Autónoma (CTAA) que lideran el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro también convocaron para hoy -de forma previa al encuentro del Consejo del Salario- a sus respectivas conducciones para determinar la postura que plantearán por tarde, en la reunión tripartita. "La CTA deliberará el lunes (por mañana) para fijar posición, pero llevará al Consejo una postura propia y no en coincidencia con la CGT. Eso es muy difícil", adelantó Yasky desde Trelew, adonde viajó para asistir a los actos por el 50´ aniversario de la masacre del 22 de agosto de 1972 en esa ciudad.



En tanto, desde la CTA Autónoma, que el 11 de agosto renovó autoridades por 4 años, confiaron que esa central también sesionará mañana, en las horas previas al encuentro del Consejo del Salario, y adelantaron que allí ratificarán su "postura histórica" consistente en que el haber mínimo supere a la inflación prevista para el año. Además, el haber mínimo debe alcanzar a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas y, aunque no sea el ámbito, hay que establecer el ingreso universal", plantearon desde la CTA Autónoma.



Otras fuentes gremiales detallaron que la CTA y la CGT podrían reclamar un 45 por ciento de aumento sobre el actual valor del salario mínimo, lo que lo elevaría a poco más de 68 mil pesos, para alcanzar "las previsiones inflacionarias del año", aunque existen -añadieron- diferencias respecto de la exigencia de los tramos para cobrarlo.



Desde la Corriente Federal de Trabajadores en la CGT, el dirigente Héctor Amichetti insistió con la histórica posición de ese espacio gremial y sostuvo que "ningún trabajador debe percibir un ingreso inferior a $111.298 para no caer bajo la línea de pobreza".



El Consejo del Salario Mínimo se había reunido por última vez el 16 de marzo y convino un incremento del 45% en 4 tramos, pero en mayo el Gobierno adelantó esa mejora y, desde el 1´ de junio, es de $45.540 y, desde agosto, de $47.850 para los trabajadores mensualizados. El valor de la hora para el personal jornalizado pasó a $239,30 y, los montos mínimos y máximos por desempleo, de 13.292 y