Hora clave. Con la corrida cambiaria de los últimos meses en Argentina, el dólar duplicó su valor respecto al peso. Esta devaluación ha puesto al borde del colapso al gobierno de Macri.



Eliminación de ministerios, regreso de las retenciones para el sector agroexportador y quizá una batería de medidas más para achicar el déficit contendrá el paquete que hoy anunciará el Gobierno. Sin embargo, todos los ojos estarán puestos en las pizarras de los bancos y las casas de cambio a la espera de los movimientos pueda tener el dólar. No obstante, operadores y analistas no descartan que el impacto de estas medidas se refleje recién el martes, ya que hoy se celebra el Día del Trabajador en EEUU y se prevé que la operatoria tenga un acotado volumen.



Para el operador Christian Buteler, los anuncios que haga el Ejecutivo serán importantes, pero independientemente de eso, consideró que "el Banco Central debería mantener el esquema de tres subastas diarias".



En tanto, Leonardo Svirsky, operador de Bull Market Brokers, señaló que hoy "no habrá mucho movimiento por el feriado en Estados Unidos", aunque remarcó que si la idea es mantener la cotización del dólar estable, el Central tendría que continuar con las tres subastas que se realizaron al cierre de la semana pasada. "Lo que se puede llegar a mover es la bolsa porteña: las acciones y los bonos pero el resto no", afirmó.



El peso argentino acumula en lo que va de año una caída frente al dólar estadounidense del 98 %, un reflejo de las dudas que genera el país en el mercado y de una fuga de capitales que se ha agravado en los últimos meses y que el Gobierno no logra frenar.



El mercado y la bolsa porteña operarían con menor volumen este lunes a raíz del feriado en EEUU, una circunstancia que podría "facilitar la estrategia oficial de aventar incertidumbre con nuevos anuncios que se esperan para comienzos de la semana", señalaron otros operadores.



El analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, también planteó sus dudas con respecto a la operatoria del mercado. "No se puede operar para el mismo día y eso traba toda la actividad, en épocas normales se opera muy poco, pero estamos en momentos especiales. Veremos".



En esa línea, el director de Eco Go, Federico Furiase, dijo que "lo que tiene que hacer el Gobierno es presentar un plan de aceleración del ajuste fiscal que sea políticamente respaldado por la oposición para que tenga credibilidad en el mercado y de esa forma adelantar los desembolsos del FMI y cerrar la brecha financiera de este año y el que viene y despejar las dudas de riesgo de default".



Según Furiase, un dólar promedio a $ 40 para el año que viene, exportaciones proyectadas en U$S 70.000 millones y 5% de alícuota promedio al total de retenciones, "dejaría un ahorro fiscal en torno a 0,8% del PBI para el año que viene y ayudaría a acelerar el ajuste fiscal de la meta de déficit inicial primario de 1,3% a una de 0,5% del PBI". Asimismo, añadió que junto con un plan de estabilización y acuerdo con empresarios y sindicatos para estabilizar las expectativas de inflación, sumado a las retenciones que te ayudan a cerrar fiscalmente y adelanto de desembolsos del FMI, "el Banco Central ese debería plantar fuerte para no seguir devaluando el peso".

>Etchevehere: Un pie afuera del gobierno

Los cambios en el Gabinete que implica la eliminación de ministerios, puso al jefe de la cartera de Agroindustria, Luis Etchevehere con un pie afuera del Gobierno ya que se resiste a tener un jefe porque el Ministerio de transformaría en secretaría bajo la tutela del ministro de Producción, Dante Sica.

El extitular de la Sociedad Rural no quiere saber nada con tener un jefe que no sea el que tiene el resto de los ministros.

El mayor contrapunto entre la Rosada y Etchevehere se está dando sin embargo no por una cuestión de organigrama sino porque el exSRA se opone a frenar la baja de las retenciones a la soja. Y a pesar del rumor de los anuncios para este lunes, mantuvo abierto el registro de ventas anticipadas.

Esto propició que las exportadoras adelanten ventas para tributar menos en caso de que las retenciones aumenten esta semana, como todo el mundo espera.

Según fuentes del campo, en maíz entre se anticiparon en las últimas horas embarques por casi 4 millones de toneladas (solo 2,6 millones hoy).

Hoy esas exportaciones tributan el 0% y si el Gobierno llegara a poner de nuevo retenciones, las cerealeras no pagarán nada porque adelantaron las declaraciones juradas de ventas al exterior. Hoy, solamente hoy y con el registro abierto, los exportadores anotaron exportaciones por 6 millones de toneladas (casi la mitad fue maíz). Ese volumen es cerca del 8% de las exportaciones totales de un año.

Desde la oposición anticiparon que denunciarán penalmente a Etchevehere por esta maniobra. En simultáneo, los diputados de Cambiemos Cornelia Schmidt Liermann y Pablo Torello -hermano de uno de los hombres de máxima confianza de Macri-, enviaron una carta para oponerse con firmeza contra las retenciones. "Con la llegada de la primavera, erradiquemos las malas prácticas populistas y encaminémonos al país que todos merecemos", señala la carta.