La Corte Suprema de Justicia ya había validado, durante el gobierno de CFK, la aplicación del beneficio del ‘dos por uno‘ para represores de la última dictadura militar. El máximo tribunal se pronunció en favor de la aplicación del beneficio en 2013 en dos recursos diferentes donde -sin embargo- los jueces no analizaron el fondo de la cuestión. El dato llamó la atención en medio de las críticas que recibió el fallo en favor del represor Luis Muiña y luego de que la expresidenta dijera que durante su gobierno eso no pasó. El caso que se reflotó ayer fue el de Julio Simón, alias ‘El Turco Julián‘, uno de los primeros represores en ser condenados cuando se derogaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El 6 de agosto de 2013 la Corte declaró ‘inadmisible‘ el ‘recurso extraordinario‘ que había presentado la Procuración General para evitar la reducción de la pena del represor Antonio Herminio Simón, en el marco de la causa conocida como ‘Contraofensiva Montoneros‘ que llevó adelante el juez federal Ariel Lijo. Si bien en ese caso la Corte no dijo nada sobre el fondo de la cuestión, la consecuencia del fallo fue que quedó firme el cómputo de ‘2 x 1‘ que reducía la condena.