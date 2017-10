Reclamos. "Viva la lucha del pueblo mapuche", "El Estado es cómplice del asesinato de Maldonado" y "Libertad a Facundo Jones Huala (líder mapuche)" son algunas de las pintadas que realizaron en el Cabildo.

En la ciudad de Buenos Aires, un minoritario grupo de organizaciones de izquierda realizó ayer por la tarde una marcha en la Plaza de Mayo para reclamar al Gobierno "justicia por Santiago Maldonado", en medio de la conmoción por el hallazgo de un cadáver en el río Chubut durante los rastrillajes para dar con el paradero del joven desaparecido desde el primero de agosto pasado.



La manifestación, de la que no participaron las principales fuerzas de izquierda, se produjo a pesar de que la familia de Maldonado y los organismos de derechos humanos decidieron no convocar a manifestación alguna.



Los manifestantes se identificaron con banderas del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Tendencia Guevarista, Resistencia Popular, Convergencia Socialista, Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, entre otros.



En las cuadras aledañas a la Plaza de Mayo y la Casa Rosada se dispuso un amplio dispositivo policial. Los manifestantes del MST fueron la columna mayoritaria que ingresó a la Plaza desde Diagonal Norte con carteles que pedían la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las columnas dieron vueltas al histórico paseo, en una concentración que finalizó cerca de las 19, sin incidentes. Terminada la protesta y mientras el grueso de los manifestantes ya se había desconcentrado, un grupo de 30 o 40 personas encapuchadas e identificados como anarquistas pintaron las paredes del edificio del Cabildo con leyendas destinadas al gobierno nacional y a la Gendarmería. La familia Maldonado y el grueso de organizaciones sociales prefirieron la cautela y decidieron no marchar hasta que la justicia determine precisiones. El Espacio Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) se declaró en "estado y movilización", pero sólo parte de sus organizaciones integrantes se movilizaron ayer. El EMVJ divulgó ayer un comunicado en el que además convocó para hoy desde las 15.30, en coincidencia con la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Previamente, la familia de Maldonado había informado en un comunicado que no convocaba a ninguna manifestación para ayer. Télam



"Tendrá impacto"



El referente de los Derechos Humanos y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, alertó en que el caso por la desaparición de Santiago Maldonado "tendrá impacto en las elecciones" y advirtió que "algunos partidos políticos intentarán sacar rédito de todo esto".