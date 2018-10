Dispuesto a todo. "Son todas estupideces que le imputan a Pablo y todos los días hay una nueva", disparó Hugo Moyano y denunció "persecución".

El Secretario General del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, volvió ayer a insistir con que el pedido de detención de su hijo Pablo, solicitado por un fiscal de Lomas de Zamora en una causa por asociación ilícita en el Club Independiente, "es un disparate", y no descartó la convocatoria a un paro general si, finalmente, el juez del caso ordena el arresto. También advirtió que la CGT "está dispuesta a acompañar", una eventual medida de fuerza.



El domingo la CGT emitió un comunicado de repudio al pedido de detención de Pablo Moyano y lo vinculó a "una persecución a dirigentes gremiales con el doble objetivo de distraer la atención a la tremenda crisis económica que padece el pueblo argentino y a la vez amedrentar al movimiento obrero organizado para que no continúe al plan de lucha que se viene desarrollando".



Por su parte Hugo Moyano volvió a ratificar que "no hay ningún motivo real para la detención de Pablo".



El pedido del fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, refiere a presuntos ilícitos en Independiente, que preside Hugo Moyano acompañado por su hijo Pablo, secretario Adjunto del Gremio de Camioneros, quien permanece en Singapur, donde participa de un congreso sindical internacional.



"Son todas estupideces que le imputan a Pablo, y que inventan todos los días una nueva, como el payaso ese de (Luis) Majul; no hay motivos para detener a Pablo sólo por lo que diga este personaje mamarracho del "pavote" (por el barrabrava "Bebote") Alvarez", detenido desde el año pasado, y en cuyo testimonio, entre otros, se basa la justicia provincial en la causa contra los Moyano por presunto lavado de dinero en el club de Avellaneda.



"No me cabe ninguna duda que detrás de todo esto está el Gobierno", agregó Moyano, y defendió a su hijo, del cual dijo que "a través de su acción sindical ha demostrado claramente una resistencia muy grande frente a la política de hambre y de entrega" del presidente Mauricio Macri.



Respecto de si se ordena la detención de su hijo, que deberá decidir el juez, el titular de Camioneros aseguró que "la gente va a reaccionar, porque Pablo es muy querido", y remarcó: "No descartamos un paro nacional cuando se trata de una injusticia de esta naturaleza".



El pedido del fiscal Scalera para detener a Pablo Moyano deberá ser definido en las próximas horas por el juez de Avellaneda Luis Carzoglio, a cargo de las investigaciones. En tanto, el líder camionero tiene previsto regresar al país entre mañana o pasado desde Singapur.



Desde allí, Moyano hijo sostuvo en las últimas horas que "el gobierno de (Mauricio) Macri es peor que la dictadura militar", y, junto con su padre y las principales espadas del kirchnerismo, denunciaron una persecución "política, mediática y judicial" hacia su familia.

>El gran patrimonio del yerno de Hugo

Una investigación periodística del programa La Cornisa reveló que el patrimonio de un yerno del jefe del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, mostró un notable incremento en los últimos años.



El informe asegura que Leonardo Bartolomeo, la pareja de la hijastra del líder camionero, Valeria Salerno, incrementó sustancialmente el monto de sus bienes en el último lustro. Según la investigación, Bartolomeo (de 44 años) tenía en 2013 un patrimonio total de $200.000. En ese año formó pareja con la hijastra de Moyano, y desde entonces su tren de vida se elevó notablemente. Hoy, Bartolomeo es propietario de un departamento en el edificio Le Parc, valuado en U$S 700.000, y otra unidad en un edificio de lujo de Palermo, según el mismo informe. Además, compró un Porsche valuado en $2 millones. El informe agrega que entre 2013 y 2016, Bartolomeo no declaró ingresos.

Pablo se reunió con Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner se reunió con el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros Pablo Moyano para analizar el Presupuesto 2019 y el rechazo al crédito que le pidió el presidente Mauricio Macri al FMI. Aunque el encuentro se dio la semana pasada, se dio recién a conocer el domingo. Fuentes cercanas al sindicalista le confirmaron que ambos conversaron en el Instituto Patria, antes que el dirigente viajara a Singapur para participar de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Enemigos íntimos desde 2011, el Gobierno de Mauricio Macri los puso en la misma vereda otra vez y los Moyano, están haciendo lo posible para sacarle el jugo. Sin rencores, dejando el pasado atrás y pensando en una alianza que los lleve de regreso al poder para zafar del cerco judicial que los asecha.