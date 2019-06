El líder camionero Hugo Moyano volvió a rechazar las acusaciones de “mafioso” que le impregnó Mauricio Macri en el acto por el Día de la Bandera en Rosario y no descartó lanzar medidas de fuerza en medio de las elecciones.

“Es absurdo que el Presidente haya elegido ese día para hacer un ataque de ese naturaleza y ante quienes lo rodeaban, los niños. Una persona normal no lo hace. Intentó amedrentar a las organizaciones de trabajadores”, analizó Moyano en una conferencia prensada brinda junto a sindicalistas municipales.

“Nadie puede entender cómo dio una expresión como esa en una fecha patria. Tiene instrucciones del FMI de atacar a los que se oponen a las políticas de hambre”, dijo, y agregó que el discursos del mandatario “no tuvo sentido” por el lugar y el momento. “Hasta los medios oficialistas lo dijeron”, recalcó.

Según Moyano, esta rivalidad con Cambiemos surgió cuando su hijo Pablo habló en 2017 de que con la reforma laboral se venía la “ley Banelco 2”, en referencia al posible pago de coimas a los legisladores que la aprueben. “(Esa reforma) tiene como objetivo quitarle los derechos de los trabajadores y convertirlos prácticamente en esclavos. Y Camioneros no está dispuesto a aceptarlo”, remarcó.

En ese marco, volvió a apoyar la candidatura presidencial del Frente De Todos. “Mi creencia y mi apoyo que vamos dar es la fórmula Fernández-Fernández, como ya demostraron en otro momento, porque son capaces de sacar al país de esta situación lamentable, que es peor de lo que imaginamos”, evaluó.

“La gente cada vez tiene más presente que este señor no está en condiciones de estar al frente de un país”, enfatizó el gremialista, y volvió a rechazar la privatización del sistema de jubilación. “Acá no manda el Presidente, manda la señora (Christine) Lagarde, él es un empleado. Macri responde a la bandera del Fondo Monetario Internacional y no a la bandera de los argentinos”, expresó. Sobre las AFIP, dijo: “Si no lo hizo al asumir en 2015, no lo va a hacer ahora que se va. En diciembre se va este señor”.

Moyano planteó que el jefe de Estado debería anunciar un renunciamiento antes de los comicios. “Debería decir: ‘quédense tranquilos argentinos porque el 10 de diciembre me voy no solo de presidente, sino de la política’, pero no lo va hacer”, deslizó.

El cacique cegetista recordó su vínculo antes que Macri llegue a la Casa Rosada. “Teníamos una relación laboral con el presidente. Soy secretario general de un gremio que tiene muchos trabajadores en la ciudad. Cuando era jefe de Gobierno tuvimos reuniones y discutimos por los trabajadores”, explicó.

En esa línea, dijo que cuando el líder del PRO asumió en la Ciudad tenía intención de echar a 4.000 empleados porteños. “Yo era titular de las CGT y me invitaron a un acto de los municipales les dije que cuenten conmigo. Siempre estuve del lado de los trabajadores. No fue una relación amorosa. Al momento a Perón fui porque me invitó mi amigo el “Momo” Venegas pero eso no quiere decir que haya asumido un compromiso. Mi compromiso es con los trabajadores”, subrayó.

Como lo hizo Pablo, Hugo tampoco descartó nuevas medidas de fuerza, incluso el séptimo paro general contra Cambiemos. “Si insistimos y no dan respuesta, evidentemente el camino es otro. El año electoral es importante, peo si falta un plato de comida es más importante”, advirtió.

“Hace tres años que dicen que va a bajar la inflación y no pasa, y trae como consecuencia la pérdida del poder adquisitivo. Por eso las organizaciones gremiales tratan de pedir aumentos” elevados. Los Camioneros pidieron 46% y un bono de $ 20.000. “Los impuestos que pagan (los empresarios del transporte) son insostenibles, pero vamos a contraponer la falta de poner un plato de comida arriba de la mesa, que también es importante”, indicó.