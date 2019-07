Pasaron 17 días desde el histórico "apagón" que dejó a casi todo el país a oscuras. Ahora, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, presentó un informe oficial sobre las causas en la comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado, que encabeza el senador y gremialista petrolero Guillermo Pereyra.

El funcionario responsabilizó a la empresa Transener, encargada de la red de alta tensión. El origen fue un cortocircuito en la línea que sigue a Colonia Elía-Campana y aunque se trata de un hecho habitual (ocurren unos 60 por año) no funcionaron los sistemas de desconexión automática de generación (DAG). Pero también a generadoras de energía que se desconectaron prematuraamente y falta de suficiente alivio de los cortes por parte de las distribuidoras.

"Tendría que haber funcionado la DAG", dijo Lopetegui. ¿Por qué no los hizo? Por un error operativo de Transener, según relató, que no reprogramó la desconexión automática de generación (DAG), que se realiza a través de un sistema informático que manda señales a un generador para que reduzca la oferta, a pesar de que había habido cambios en esas líneas.

En los meses previos al apagón, Transener había sacado de servicio una de las dos líneas instaladas que van desde Colonia Elía (Salto Grande) a Campana porque debía mudar una torre (412), que finalmente terminó de ser mudada el pasado martes.

"Antes del apagón, en un lugar donde había dos líneas teníamos una y en un lugar donde se modificó la topología, pero eso no tendría que haber causado ningún problema", detalló Lopetegui. "En la arquitectura de la red existe ahora un by pass que en la arquitectura original no existía era la manea de garantizar el sumintro". El problema fue que no se reprogramó el DAG frente a los cambios por la nueva estructura.

Sin embargo, Lopetegui no se quedó allí, detalló que también hubo otra serie de errores lo que hizo que la falla no quedara aislada y se extienda al resto del país.

El funcionario garantizó que se tomaron las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Asimismo, anticipó que el ENRE sancionará a los responsables del apagón.

Cabe recordar que, la falla que derivó en el apagón se produjo apenas pasadas las 7 del domingo 16 de junio, fecha coincidente con el "Día del Padre", y se extendió durante 13 horas hasta que la mayoría de las residencias del país recuperaron el suministro eléctrico.