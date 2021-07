Un impresionante incendio se desató este sábado en cercanías las instalaciones de la cervecería Quilmes y afectó a la planta principal. El cuerpo de bomberos voluntarios de ese distrito bonaerense y localidades aledañas trabajaron en el lugar para apagar las llamas. El siniestro fue controlado poco más de media hora más tarde, confirmaron autoridades municipales a Infobae.

El hecho se originó alrededor de las 16 de hoy en las inmediaciones a la fábrica ubicada sobre la Avenida 12 de Octubre de la ciudad quilmeña. De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en un depósito de caños de plásticos localizado al costado de las vías del tren Roca, aunque todavía se realizan pericias para determinar el lugar exacto y las causas.

De igual forma, las llamas se expandieron hasta alcanzar parte de las instalaciones de la cervecería. Según pudo saber este medio, no se registraron heridos. “Está todo controlado, no hay ningún herido”, aseguraron fuentes del municipio. No obstante, una ambulancia del SAME se acercó al lugar de manera preventiva.

Poco después, desde la empresa cervecera lanzaron un comunicado en el que informaron que el fuego afectó la sala de filtros prensa, un sector donde afortunadamente no es frecuente la presencia de trabajadores.

“En el transcurso de la tarde de hoy, sábado 31 de julio, se produjo un incendio que afectó la planta de Cervecería Quilmes ubicada en Quilmes. A pesar de que aún se desconocen las causas y el origen del siniestro, alcanzó la sala de filtros prensa, lugar donde no hay habitualmente personal prestando tareas. El fuego ya fue controlado por los bomberos, sin registrarse ninguna victima ni persona herida”, precisaron.

“Todo el personal fue evacuado y la compañía se ha puesto a total disposición de las autoridades competentes, que están trabajando para determinar la causa del accidente”, agregaron desde la compañía.

Y subrayaron: “En Cervecería y Maltería Quilmes priorizamos la seguridad, contamos con un protocolo muy exhaustivo y todas las medidas de prevención necesarias. Nos encontramos trabajando en la coordinación de las tareas para restablecer el normal funcionamiento de la cervecería”.

Por último, desde la empresa agradecieron a los bomberos de las jurisdicciones de la zona “por su gran soporte en el incidente”.

Algunos testigos filmaron con sus teléfonos celulares la densa columna de humo que logró visualizarse a kilómetros de distancia y compartieron los videos en las redes sociales.

Debido al operativo desplegado para extinguir el fuego, lo cual obstruyó las vías, los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes del tren Roca funcionaron de manera limitada durante cerca de una hora después. Pasadas las 17, el servicio se normalizó y ambos ramales ya completan el recorrido entre sus cabeceras.