El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires informó hoy que imputó a la empresa de medicina prepaga Omint de Servicios SA por no garantizar el acceso al derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de una paciente socia de su sistema de salud, incumpliendo la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y a la Ley Nacional de acceso a la IVE.



En un comunicado difundido hoy, se indicó que “la empresa obstaculizó la práctica, demoró el trámite y la atención a la paciente, no brindó información clara y precisa, no garantizó el trato digno y equitativo e incumplió con las condiciones y modalidades de prestación del servicio de medicina prepaga contratado”.



Ante el reclamo de la persona gestante, la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios la acompañó en su planteo y finalmente, accedió al derecho al aborto por intermedio del sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires.



La cartera que encabeza Augusto Costa indicó que tras haber “realizado dentro del marco del procedimiento, traslados a la empresa de la denuncia efectuada y celebrado dos audiencias conciliatorias sin acuerdo, se procedió a imputar a la empresa de medicina prepaga Omint de Servicios S.A por presuntas infracciones a lo establecido por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, con el fin de garantizar los derechos de las y los consumidores”.