Neuquén. Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales ubicada en Neuquén y en parte del sur de Mendoza.

Transportadora Gas del Sur (TGS) inauguró ayer el primer tramo de 65 kilómetros del gasoducto que atravesará 30 áreas productoras de la formación de Vaca Muerta, obra estratégica para la construcción de un troncal que vincule con la provincia de Buenos Aires.



La obra que demandará una inversión total de U$S 300 millones consiste en la construcción de un gasoducto de 150 kilómetros que permitirá captar un caudal de hasta 60 millones de metros cúbicos de gas por día (MMm3/d) y una planta de tratamiento, que acondicionará 5 MMm3/d en una primera etapa y que también fue inaugurada ayer.



El CEO de TGS, Oscar Sardi, explicó que el gasoducto tiene "una ubicación estratégica, ya que atraviesa 30 áreas productoras donde están operando 13 empresas" y genera las condiciones para el desarrollo de un proyecto para la construcción de un nuevo gasoducto.



"Ya hemos firmado acuerdos para transportar gas de siete áreas productoras diferentes y esperamos sumar nuevos bloques durante este año y buscaremos ampliar las instalaciones en el 2021", agregó el directivo de la compañía que forma parte del grupo Pampa Energía.



Con esta obra, se genera una infraestructura capaz de satisfacer las necesidades de transporte de todos los productores.



La obra permite colectar la producción de una treintena de bloques de Vaca Muerta (la formación de hidrocarburos no convencionales ubicada en Neuquén y en parte del sur de Mendoza) y transportarla hacia el gasoducto troncal de la compañía.



El gasoducto atravesará las áreas de Bajada de Añelo, Bajo del Choique, La Invernada, Pampa de las Yeguas I y II, Parva Negra Este y Oeste, La Escalonada, Rincón La Ceniza, Los Toldos Norte, La Calera y Sierra Chata.



El directivo explicó que esta obra "permite inyectar la producción incremental de gas a los sistemas de transporte y permitirá expandir la escala del mercado gasífero". "De esta manera, aumentarán las oportunidades de exportación, luego de haber cumplido con las necesidades del mercado interno", manifestó.



Agregó que "dado que la infraestructura actual de transporte desde la Cuenca Neuquina estará completamente utilizada a partir de 2019/2020, es indispensable construir un nuevo gasoducto para evacuar la producción incremental de gas no convencional proveniente de Vaca Muerta".



"El gasoducto que estamos inaugurando posibilita el desarrollo de un proyecto para la construcción de un gasoducto troncal desde Neuquén hacia Buenos Aires y el Litoral", iniciativa que se espera sea lanzada en licitación por el Gobierno nacional. Télam