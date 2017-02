Un incendio forestal afectó ayer un tramo de la ladera este del cerro Catedral en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, donde aviones hidrantes y brigadistas trabajaban para contener el fuego.



El siniestro, según fuentes barilochenses, comenzó en las primeras horas de la tarde en cercanías de la picada que lleva hacia el refugio Frey. Si bien el incendio no tenía una gran extensión, el Club Andino Bariloche pidió a turistas y escaladores evitar dirigirse hacia la zona para no interferir en la labor de los guardias de Parques Nacionales.



El humo blanco que emanaba el incendio era visible a varios kilómetros en el perímetro del lago Gutiérrez, de donde se abastecían las naves para arrojar agua. Las fuentes dijeron a la prensa local que el fuego se originó por razones aún desconocidas en un área que se había quemado previamente.



Brigadistas del Plan Nacional del Manejo del Fuego, con apoyo de un avión y un helicóptero, trabajaban en la extinción de las llamas, dado que se trata de una región de difícil acceso que puede demandar varias horas de labor y caminata a los guardaparques y otros agentes afectados al operativo.



Fuentes oficiales indicaron que el incendio “trepó” por la montaña y que, si bien no está “desbordado”, se requirió de apoyo aéreo para detener su avance.



Un avión y un helicóptero llegaron hasta el lugar para tomar aguar del lago Gutiérrez y agilizar su llegada a un sector de difícil acceso para los combatientes.

Fuente: Agencias