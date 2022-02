Los incendios forestales que están azotando a la provincia de Corrientes por la sequía tuvieron también su cuota de política. El gobernador de esa provincia, Gustavo Valdés (UCR), se quejó hace algunos días de que no tenía ayuda del Gobierno nacional para combatir los siniestros que, a esta altura, ya han causado millones de pesos en pérdidas. En respuesta a esas críticas, este lunes el Ministerio de Ambiente, que conduce Juan Cabandié, publicó un comunicado en el que acusaba al gobierno provincial de rechazar ayuda ofrecida por el Gobierno nacional para combatir los incendios. Mientras tanto, la provincia vive una tragedia económica y ecológica con más de 335 mil hectáreas arrasadas por las llamas. En ese contexto, ayer se conoció que Cabandié envió al secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, para "coordinar el trabajo de los brigadistas y elementos de logística en el combate contra los incendios en la geografía provincial", según la agencia de noticias Télam.

El miércoles, Valdés subió la apuesta y usó una frase de Cristina Fernández para descalificar a Cabandié. "Cristina -Kirchner- dijo que hay ministros que no funcionan", indicó el mandatario local en referencia a las palabras de la vicepresidenta en la carta dirigida a Alberto Fernández tras la derrota en las primarias del año pasado (la expresidente entonces había hablado de "funcionarios que no funcionan") y como crítica al funcionario nacional, que hasta ahora no visitó la provincia. El jefe de Gobierno correntino espera por una mayor presencia de Cabandié ante la situación, a la que calificó como "muy complicada". "No voy a polemizar con el ministro, pero la verdad es que no se comportó bien con nosotros", dijo en radio Rivadavia hace dos días.

El Ministerio que dirige Cabandié había publicado el lunes que la gestión radical de Corrientes no había hecho los trámites como requiere la ley para solicitar ayuda: "El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dispuso el envío del primer avión hidrante incluso antes de recibir el pedido formal por parte de la provincia de Corrientes, que no se oficializó sino hasta el último sábado 5 de febrero. Tampoco se requirieron brigadistas, recurso fundamental en el combate de incendios forestales", asegura la publicación.

El Gobierno nacional, según Télam, ya aportó recursos por más de 400 millones de pesos, a la vez que dispuso el envío de una aeronave más, la capacitación de combatientes forestales y anunció la nueva base de la Brigada Nacional para la Mesopotamia. El despliegue involucra un helicóptero y cuatro aviones hidrantes pertenecientes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), junto a 80 brigadistas y personal de apoyo convocado por este servicio y Parques Nacionales, además de dos autobombas, equipamiento y móviles de apoyo. Federovisky se reunió con el ministro de Producción de la provincia, Claudio Anselmo, a quien le ofreció asistencia del SNMF para "capacitar y formar al cuerpo local de brigadistas forestales especializado en incendios de pastizales". "Necesitamos que, dadas las condiciones ambientales que se presentan de aquí de cara al futuro, haya en cada provincia un equipo especializado en el combate de focos ígneos", expresó Federovisky. El funcionario nacional propuso que los brigadistas sean capacitados en la Brigada Nacional, que estará operativa a partir de marzo, con una nueva base en Apóstoles, provincia de Misiones, y prestará servicio para toda la región.