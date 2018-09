Complicado. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ante un momento complicado por la situación económica que atraviesa el gobierno de Macri. Hoy anuncia medidas.





El futuro del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es la única incógnita importante que queda en el rediseño del Gabinete que se discutía en la residencia presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Hacienda renunció tres veces desde el fallido anuncio de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como revelaron por estas horas medios nacionales.



Salvo que Dujovne logre dar el portazo (que le está costando), la idea es que aplique el plan de Carlos Melconian (que básicamente viola todas las promesas de Mauricio Macri) y que ponga la cara por el complejo momento de ser el primer ministro que no pasa la primera revisión de un acuerdo con el FMI.



Dujovne tuvo roces con el presidente del Banco Central, Luis Caputo, luego del fallido anuncio de la renegociación del acuerdo con el FMI. El ministro de Hacienda cultivó de manera personal el vínculo con Christine Lagarde, se presentó como una persona seria.



Se dejó trascender que Macri había ofrecido el ministerio a Melconian, quien fuera titular del Banco Nación cuando inició su gestión el actual presidente de Argentina. Melconian es señalado como el ideólogo de las duras medidas que se anunciarán hoy. Lo notable es que le resultan repulsivas y sólo justificadas por el descalabro de la herencia que dejó el gradualismo que inició el jefe de Gabinete Marcos Peña, siempre con el aval de Macri. Por eso, algunos consideran que los más justo es que esas medidas nuevas las anuncie y aplique lo que quede del actual equipo y luego asumir el cargo.



De todos modos, en medio de las incógnitas, aparecían confirmaciones sobre el futuro de Nicolás Dujovne. Al respecto, se apuntaba a que seguiría como ministro de Hacienda e incluso se detalló que viajará con Luis Caputo, a negociar el nuevo acuerdo con el FMI.



Según informaba diario Clarín, Dujovne realizará una conferencia de prensa hoy a las 9.45 para anunciar las medidas económicas. El encuentro se llevará a cabo en el microcine del Palacio de Hacienda.



La conferencia de prensa tendrá lugar 15 minutos antes de que abran los bancos en el país, y luego de una semana negra donde el dólar llegó a trepar hasta los 42 pesos y el Riesgo País quedó rondando los 800 puntos.



Hoy es feriado en los Estados Unidos por la celebración del Día del Trabajador, con lo que se recortará sensiblemente la actividad a nivel local.

Gesto político

En plena tormenta económica tras la devaluación, Dujovne presentó como un gesto político su renuncia, pero Macri le pidió que continúe después de realizar diferentes sondeos que respaldaron su lugar en Cambiemos, según el sito online de TN. Melconian habría pedido mayor incidencia en el Banco Central.

Preocupación para la CGT

Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales de la Confederación General de Trabajo (CGT), aseguró que a la central obrera le "preocupa" la posible eliminación del Ministerio de Trabajo.



"Los trascendidos son bastante contradictorios, nos preocupa la eliminación del ministerio. Esperemos que no sea así porque sería la despreocupación absoluta por encontrar la posibilidad de generar equilibrio en la sociedad", señaló el dirigente gremial en diálogo con Radio 10. Para Daer, el Ejecutivo "insiste en un camino que en otro momento no tuvo resultados y en el mundo no hay país que le haya dado resultado". "Van a anunciar con bombos y platillos que van a profundizar el ajuste. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es evitar que esta devaluación se vaya a los precios", consideró.