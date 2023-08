El proyecto de Ley de Alquileres aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación ingresó hoy al Senado e inmediatamente fue girado a las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, las que aún no citaron a sus integrantes para comenzar con el tratamiento de la norma.



La iniciativa que reforma la letra aprobada en 2019 a instancias del entonces bloque de Cambiemos establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.



En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.



El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el último miércoles por 125 votos aportados por la mayoría de las bancadas opositoras, a excepción de la Izquierda y de los legisladores libertarios.



La iniciativa, que fue considerada en el marco de una sesión especial que duró cerca de cuatro horas, deja sin efecto la actualización anual de los contratos y el indicador que rige en la actualidad, que es un mix que promedia la evolución del IPC y el índice de variación salarial, que es realizado por el Banco Central.



El proyecto fue rechazado por 112 diputados, de los cuales 99 fueron aportados por el Frente de Todos (FDT), 4 por la izquierda, 3 libertarios y 2 del interbloque Federal; mientras que 3 legisladores se abstuvieron de votar (2 socialistas y una legisladora del FDT).



La Comisión de Legislación General, que es cabecera en el tratamiento del proyecto, aún no fue constituida, por lo que, previamente al tratamiento, debe resolverse quién la presidirá y cuáles serán sus autoridades.



En ese cuerpo, integrado por 17 senadores, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio designaron a siete miembros cada uno. Los otros tres pertenecen al bloque Unidad Federal conformado por peronistas disidentes.



Al respecto, el interbloque de Juntos por el Cambio reclamó hoy la “urgente” conformación de la Comisión de Legislación General para empezar a tratar el tema.



A través de una nota dirigida a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, el interbloque que encabeza el mendocino Alfredo Cornejo reclamó que se convoque a la Comisión para empezar a “tratar esta iniciativa que intenta abordar uno de los grandes problemas, como lo son los alquileres, que afectan a miles de argentinos”.



Presupuesto y Hacienda, en cambio, tiene como presidente al oficialista Ricardo Guerra, acompañado en la vicepresidencia por el radical Víctor Zimmermann.



En esa Comisión, también conformada por 17 senadores, figuran nueve oficialistas y ocho opositores.