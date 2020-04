Desde esa semana, la Anses habilitó una plataforma online para que las más de 11 millones de personas que se inscribieron para para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 puedan consultar si se aprobó su solicitud. Las consultas se deben hacer respetando un cronograma de fechas, según la terminación del DNI.

En el caso de que se confirme que la solicitud fue aprobada, el beneficiario debe seguir continuar el trámite para poder cobrar el bono de $10.000. El lunes pudieron consultar quienes tienen DNI terminado en 0 y 1, este martes los que tienen DNI terminado en 2 y 3, a partir del miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, y el viernes los que finalizan en 8 y 9.

Los que recibieron la aprobación del trámite, tienen que continuar desde la opción “Ingreso Familiar de Emergencia” de la plataforma de la Anses. Para ingresar, es necesario contar con clave personal (se debe obtener en la misma plataforma).

Luego, se requiere completar los siguientes datos: información de contacto y la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta donde se realizará la acreditación de los $10.000. Los beneficiarios que no tengan cuenta bancaria, podrán optar por otros métodos de pago, como Sistema de Punto Efectivo de Red Link, en forma presencial en el Correo Argentino o través de una billetera virtual.

Si los datos son validados, se estima que el monto se acreditará a partir del 15 de abril, luego de cumplir con los trámites requeridos. En el caso de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo, recibirán el pago de manera automática a través de la misma cuenta donde ya viene cobrando los otros beneficios.

En el caso de que la solicitud sea rechazada, se le comunicará mediante ingreso con Clave de la Seguridad Social y si el monto fue percibido indebidamente, se descontará el aporte a través de un 20% mensual sobre cualquier otro beneficio que reciba, hasta compensar el monto total (según la Resolución 84/2020 de la Anses)

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) está destinado a trabajadores informales, trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A y B. Se trata de un monto de $10.000 que se cobrará por única vez en el mes de abril y solo para un integrante del grupo familiar.

Los requisitos que se deben cumplir para recibirlo son:

- Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

- Tener entre 18 y 65 años de edad.

- Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

- El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Fuente: Infobae